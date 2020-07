Video: el temporal dejó a familias de Parque Palermo con agua hasta las rodillas

Las precipitaciones que caen sobre Mar del Plata desde hace varios días, ya tiene a 12 personas autoevacuadas y la situación es preocupante en barrios del oeste y el sur de la ciudad.

Una familia de Parque Palermo envió un video a 0223, donde expuso la difícil situación que padecen desde este jueves a las 2 de la madrugada, cuando fueron sorprendidos por el agua, que se metió en el interior de su casa.

“Son casi dos cuadras que están bajo el agua. Nosotros estamos con agua hasta las rodillas. Mi hijo es un paciente de alto riesgo porque se hace diálisis y hay otras familias con criaturas. Necesitamos que el Municipio haga algo”, afirmó Maria, una vecina que vive San Cayetano 3300.

La mujer contó luego de varios reclamos, este mañana se acercó personal de Defensa Civil, que constató la necesidad de que maquinaria pueda resolver el problema hídrico.

“Nos dijeron que se comunicarían con el delegado municipal de la zona para que vengan máquinas y puedan abrir una zanja. La verdad es que venimos haciendo reclamos desde el verano por la falta de limpieza de un microbasural, ya que cuando pasan estas cosas, tapan los desagües. Unos vecinos, que se criaron en el barrio, aseguran que estas inundaciones son históricas”, resaltó.

Por último, María contó que a pesar de tener la casa inundada, permanecerá hasta que el agua baje: “Hay robos a toda hora, así que acá me voy a quedar. No quiero que me roben lo poco que tengo”, concluyó.