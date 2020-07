Llegó de Buenos Aires y violó el aislamiento: la denunciaron sus vecinos

Una mujer que llegó a Mar del Plata desde la Ciudad de Buenos Aires (Caba) fue trasladada a uno de los hoteles que utiliza el municipio, luego de que fuera denunciada por sus vecinos por no cumplir el aislamiento de 14 días que establece el protocolo sanitario.

La mujer llegó el sábado a Mar del Plata proveniente de Caba. Como tenía domicilio en el barrio Santa Rita, las autoridades le permitieron ingresar, pero con la obligación de cumplir el aislamiento en su hogar durante 14 días para evitar que contagie a sus vecinos en caso de ser una paciente asintomática de coronavirus.

Sin embargo, sus propios vecinos del barrio Santa Rita realizaron una protesta porque la mujer había salido a pasear por el barrio. "El control ciudadano es muy efectivo", escribió el hombre del ministerio de Seguridad de la provincia, Rodolfo "Manino" Iriart, quien difundió el caso a través de Twitter.

El funcionario provincial informó además que en el caso intervino la policía, la justicia y el Same para trasladar a esta mujer al hotel donde finalmente cumplirá la cuarentena. "Esperamos que no traiga malas noticias. No se pueden llevar a todo el mundo por delante. Gracias a comerciantes y vecinos por estar atentos", señaló Iriart.

Una vez que cumpla el aislamiento enfrentará una causa penal por haber violado la cuarentena obligatoria.