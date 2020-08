El 45% de los marplatenses que contrajo coronavirus se recuperó

Casi la mitad de las personas que contrajo coronavirus en General Pueyrredon pudo obtener el alta y recuperarse, según se desprende del análisis de las estadísticas que son suministradas desde el inicio de la pandemia por la Secretaría de Salud.

Después de la jornada récord de casos que se constató este viernes, Mar del Plata acumula desde marzo un total de 821 confirmados, de los cuales 421 permanecen activos y 375 se recuperaron.

En base a los números oficiales, se puede observar que la ciudad tiene una alta tasa de recuperación del orden del 45,62 por ciento, que está prácticamente en la misma sintonía que los índices que se registran a nivel nacional (45,2 por ciento).

El Subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, precisó este sábado que Argentina tiene un total de 86.499 personas con altas de los 191.302 casos positivos confirmados en el marco de la pandemia.

A nivel Provincia, en tanto, la tasa se amplía un poco más y trepa al 49,21 por ciento: de 114.580 infectados, fueron 56.388 las personas que se recuperaron en el territorio que gobierna Axel Kicillof.

Secuelas desconocidas

Por supuesto que los índices alentadores pero no terminan de llevar plena tranquilidad a las autoridades ya que en los distintos ámbitos de la salud se reconoce que el coronavirus sigue siendo un "virus desconocido" cuya potencial vacuna aún está en plena etapa investigativa.

El propio gobernador lo declaró este viernes, en el anuncio de extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto, al reconocer que no se saben las secuelas que puede dejar la enfermedad en pacientes considerados como "leves".

"No es meter miedo: es informar y decir la verdad. No queremos crear miedo sino crear consciencia", ratificó al respecto el mandatario, quien al mismo tiempo reiteró que las políticas que promueve no buscan solamente evitar un colapso del sistema de salud sino "prevenir que se contagie más gente".

Y la mirada de Kicillof se respalda por distintos estudios y declaraciones de infectológos y otros especialistas del país y de hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ya dejó en claro que la vacuna no se empezará a distribuir para la población en general hasta el 2021.

El 22 de julio, Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, había asegurado que muchas personas que contraían el Covid-19 tenían una recuperación "muy lenta". "¿Pero quién quiere pasar, tres o seis meses e incluso un año recuperándose de una enfermedad que duró 10 días y que podías prevenir?”, se preguntó.

Esta semana, también se conocieron los resultados de un estudio que hizo JAMA Cardiology, un reconocido sitio especializado en cardiología, donde 100 pacientes infectados con SARS-CoV-2 se sometieron a imágenes de resonancia magnética 71 días después de recibir el primer diagnóstico.

En la investigación, se concluyó que un 20 por ciento de las personas estudiadas padece dolores en el pecho atípicos o palpitaciones, una tercera parte tiene dificultades para respirar y un 60 por ciento mostró inflamación cardíaca.

El otro dato de preocupación fue que el 78% de los casos presentó una "función/estructural cardíaca anormal", lo que confirma "la evidencia de que el virus dañó su tejido cardíaco", según revelaron desde el Instituto de Investigaciones Clínicas de Mar del Plata.