Yeza decreta el retroceso de Pinamar a la fase 4

“Sé que es duro. Sé que estamos cansados y preocupados por la crisis económica. Sé que nos pesa estar lejos de los seres queridos. Pero para dar respuestas públicas a esta pandemia necesitamos también del esfuerzo y del cuidado extremo de todos”. Con una carta, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, anunció la firma de un decreto que retrotrae al distrito a la fase 4 del distanciamiento obligatorio.

La medida llega luego de que este jueves en la noche se confirmaran dos nuevos casos en el distrito, donde los contagios activos a la fecha llegan a 12.

“Las cosas han cambiado a nivel local en los últimos días, lo que nos lleva a la necesidad de nuevas decisiones” mencionó inicialmente Yeza. “En primer lugar, y como producto del lógico movimiento económico dentro de la fase 5, en los últimos días hemos tenido nuevos casos positivos de Covid-19. En segundo lugar, la llegada del frío hace que se empiecen a propagar las enfermedades respiratorias típicas del invierno”, explicó el mandatario.

En ese sentido, el jefe comunal explicó que con la firma del decreto “las reuniones sociales, las actividades en gimnasios y las prácticas de otros deportes quedarán momentáneamente restringidas”.

“Quiero hacerles un pedido sencillo: no hagan reuniones sociales; no vayan al gimnasio; no vayan a realizar actividades deportivas en conjunto; no saluden con la mano ni dando besos; no compartan el mate; lávense las manos constantemente y extremen las precauciones sanitarias. en su hogar y en sus lugares de trabajo”, pidió Yeza para finalizar.