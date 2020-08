Desde "La Armonía" aseguran que todos los residentes están controlados

Este viernes, la secretaria de salud Viviana Bernabei confirmó que en la Residencia de Adultos Mayores La Armonía ubicada en Matheu al 5300 se detectaron 23 casos de Covid 19 positivos.

Según había explicado la titular de la cartera de Salud Local, el brote había quedado en evidencia luego de la muerte de un hombre de 90 años, que había sido internado por un cuadro de neumonía y estaba infectado de Covid-19.

En declaraciones a los medios, Cecilia Sotullo, propietaria de este geriátrico, y enfermera del Hospital Materno Infantil, informó que la totalidad de los adultos mayores y cinco agentes de salud que se desempeñan en el lugar dieron positivo en el test de coronavirus.

“Quiero llevar tranquilidad a las familias. Los abuelos están bien, controlados constantemente y ninguno tiene síntomas y los empleados que los cuidan están aislados con ellos”, aseguró Sotullo.

Consultada sobre cuál es el nexo epidemiológico, la mujer aseguró que aún no lo tiene claro y precisó que desde que comenzó la pandemia en el hogar los residentes no recibían visitas de sus familiares y el personal tomaba todas las precauciones y los recaudos que la situación amerita.

“El resultado me sorprendió”, sostuvo la mujer que agregó que hacía ·un tiempo” que no estaba trabajando en el Hospital Materno Infantil. Del mismo modo agregó que con los abuelos no tuvo contacto físico.

Según detalló la profesional de la salud, en el hogar residen 19 abuelos que promedian los 90 años de edad y actualmente cinco cuidadores que están aislados en el lugar al cuidado de los gerontes. Tanto los residentes como los trabajadores se encuentran hasta el momento asintomáticos.

Por último, Sotullo expresó su agradecimiento “por la contención recibida por parte de los familiares de los residentes, los vecinos del hogar y el personal de la Secretaría de Salud y el Same”, concluyó.