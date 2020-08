El desesperado pedido de los hijos de un hombre grave por coronavirus: “Donen plasma y salven vidas”

La familia de Héctor Cardelle, un hombre que se encuentra internado en el hospital de Pinamar con coronavirus y en grave estado, realiza por estas horas una campaña para pedir a quienes se hayan recuperado de la enfermedad que donen plasma.

Según el último parte oficial emitido por la municipalidad de Pinamar, esa localidad tuvo desde el inicio de la pandemia un total de 124 pacientes con coronavirus, de los cuales 37 se recuperaron y 89 continúan activos.

El 1 de agosto, el hombre de 56 años ingresó al nosocomio con insuficiencia respiratoria y, ante la gravedad del cuadro, debió ser conectado a un respirador. Desde entonces, se encuentra en coma farmacológico y recibió dos dosis de plasma. La primera, el viernes pasado y la última, ayer. Sin embargo, los médicos anticiparon a sus familiares que Héctor deberá recibir una tercera donación, por lo que sus hijos salieron a pedir públicamente a quienes se hayan recuperado de Covid-19 que “no tengan miedo” y donen plasma.

“Quizás no están yendo (a donar) porque todavía no recibieron el alta médica o no saben cómo es el protocolo. No tengan miedo, es un estudio que puede salvar vidas y es una esperanza de vida que le da a mi papá, que hoy no nos puede escuchar”, pidió a través de sus redes sociales Antonella, de 17 años, una de los tres hijos de Héctor.

Más allá del pedido puntual por su padre, la joven advirtió que la lucha de quienes contrajeron el virus “es un minuto a minuto” y remarcó que son cientos las personas que se encuentran en la misma situación.

Por su parte, Juan Cruz Cardelle, también se lanzó a hacer un pedido desesperado. “Como mi papá tenía Epoc, lo agarró y lo destruyó”, resumió. “En este momento una máquina está cubriendo la insuficiencia respiratoria de mi papá pero necesitamos que donen plasma para que se le puedan incorporar los anticuerpos”, explicó.

Las personas confirmadas de Covid-19 estarán en condiciones de donar su plasma por un método denominado de aféresis una vez pasados 28 días de su recuperación:

· Si tenés el alta de Coronavirus llamá al Centro Regional de Mar del Plata: (0223) 4787455/445.

· En Pinamar: Centro de Hemoterapia, Hospital Comunitario de Pinamar, Avenida Shaw 255. Tel: 2254 514329 (Int 733). Lunes a Viernes de 8 a 10 hs. WhatsApp: 2267-416655 (de 8 a 20 hs)

· En General Madariaga: 02267 – 424366 (Int 39) de Lunes a Viernes de 8 a 10 hs.

· Centro regional de hemoterapia de Mar del Plata: (0223) 4787445/55 8 a 12 hs.