Acuerdo histórico entre Israel y Emiratos Arabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos (EAU), una de las monarquías del Golfo Pérsico, e Israel anunciaron este jueves un acuerdo, mediado por Estados Unidos, para establecer por primera vez relaciones diplomáticas, el primer reconocimiento a Israel de un país árabe de la región en 26 años y una decisión que podría frenar el plan de anexión al territorio palestino Cisjordania.



"¡Enorme logro hoy! Un histórico acuerdo de paz entre dos grande amigos: Israel y Emiratos Árabe Unidos", celebró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en Twitter antes de publicar un comunicado conjunto de los tres Gobiernos en la misma red social. Desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu también destacó el acuerdo y aseguró en Twitter que se trata de "un día histórico".



El príncipe de Abu Dhabi y el vicecomandante supremo de los EAU, el sheik Mohammed Bin Zayed, fue el único que destacó un punto particular del acuerdo: una concesión de Israel sobre el conflicto con Palestina.



"Durante una llamada con el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu llegamos a un acuerdo para detener una mayor anexión de los territorios palestinos. Los EAU e Israel acordaron cooperar y establecer una hoja de ruta para establecer una relación bilateral", escribió el príncipe en su Twitter.

Pese a los dichos de EAU, este acuerdo no solo le dio una victoria clave en materia de política exterior a Trump mientras busca la reelección, sino que reflejó un Medio Oriente cambiante en el que las preocupaciones compartidas respecto a Irán superaron en gran medida el tradicional apoyo árabe a los palestinos.



Mahmud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, convocó una reunión de su máximo liderazgo esta noche, y luego su portavoz Nabil Abu Rdeneh, dijo que el acuerdo equivalía a "traición", y agregó que los EAU deben revertir la decisión al tiempo que instó a otros países árabes a no hacer lo mismo "a expensas de los derechos palestinos".



Desde su fundación en 1948, el Estado de Israel solo fue reconocido por dos países árabes de Medio Oriente: Egipto y Jordania. Como la mayor parte del mundo árabe, los EAU, que no comparten frontera ni libraron nunca una guerra con Israel, rechazaron durante mucho tiempo las relaciones diplomáticas con Israel en ausencia de un acuerdo de paz que estableciera un estado palestino en tierras tomadas en 1967.



En solidaridad por el reclamo de soberanía de la dirigencia palestina, ningún otro Estado árabe de la región se sumó, pese a que Netanyahu convirtió en una de sus prioridades generar y profundizar los vínculos con sus vecinos. Sin embargo, ese firme apoyo a los palestinos empezó a debilitarse en los últimos años, en gran parte debido a la enemistad compartida hacia Irán y los representantes iraníes en la región.



El príncipe heredero Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, también comparte la desconfianza de Israel hacia grupos islamistas como la Hermandad Musulmana y el grupo militante gobernante Hamas de la Franja de Gaza. En tanto, en Gaza, Hamas calificó el acuerdo como un "apuñalamiento en la espalda de nuestro pueblo".

