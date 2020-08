Colombófilos piden ser incluidos en el listado de deportes individuales

Luego de la aprobación de deportes como tenis (single y dobles), running, paddle, golf y pesca recreativa, y deportes de baja intensidad, desde la Asociación Colombófila Marplatense pidieron por segunda vez al municipio que se incluya a la actividad en el listado de deportes individuales.

Según expresaron referentes de la asociación, ya presentaron dos protocolos al municipio pero no obtuvieron respuestas y no ven el motivo por el cual no se puede incluir a las carreras de palomas como un deporte individual.

En Mar del Plata, quienes desarrollan este hobbie son aproximadamente 50 personas y consideran que la actividad se puede llevar a cabo con protocolos.

“El 9 de junio enviamos por mail un protocolo de entrenamientos individuales para nuestras palomas y aún no se había habilitado el deporte individual en nuestra ciudad, a la fecha la situación cambió y se han habilitado actividades varias”, explicó Guido Clash, referente de la actividad.