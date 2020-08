Una pareja marplatense espera trillizas gemelas, un embarazo que ocurre cada 200 millones de casos

Giuliana Salvo y Facundo Quinto son una joven pareja de Mar del Plata que espera un embarazo trigemelar monocorial triamniótico. Según las estadísticas ocurre solo una vez cada 200 millones de casos.

Ella tiene 18 años y él tiene 19. Se conocieron en el colegio secundario cuando iban a la Media Nº 5, de Entre Ríos y Avellaneda. Al instante se pusieron de novios. Prácticamente fue amor a primera vista. "Con muchas idas y vueltas estuvimos juntos y ahora estamos esperando trigemélas", cuenta con alegría la futura mamá.

Giuliana se realiza controles semanales en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), donde dará a luz. "Un embarazo trigemelar monocorial triamniótico es la fecundación de un óvulo con un espermatozoide que se divide entres embriones. Las bebas son genéticamente idénticas, tienen el mismo ADN", contó a 0223.

La joven de apenas 18 años explicó que cuando se hizo la primera ecografía, en un principio, su médica le había dicho que eran dos bebés, pero el resultado fue otro. "Me dijo que sobraba una cabeza y a los minutos me confirmó que eran tres. No lo podíamos creer", recordó.

La pareja vive en un departamento ubicado en las inmediaciones de la vieja terminal. Frente al shopping Paseo Aldrey alquilan un local donde pusieron su propia barbería y peluquería que en estos días, con Giuliana haciendo reposo en su casa, funciona con horario reducido a cargo de Facundo.

Giuliana reconoció estar un poco "ansiosa" en la recta final del embarazo para darle la bienvenida a Aitana, Amira y Alice en los primeros días de octubre. "Las bebas están súper sanas y si bien es de riesgo lo llevo muy bien. Obviamente es difícil con todas las restricciones de la pandemia, pero estoy tranquila. Voy de casa al hospital con todos los recaudos necesarios", contó al finalizar.