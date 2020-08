Revelan detalles de la nueva estafa por las licencias de conducir truchas

Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio precisaron la operatoria con la que procedía la última organización que fue denunciada a la Justicia por realizar estafas vinculadas con el ofrecimiento de licencias de conducir truchas.

A diferencia de otros casos, Darío Oroquieta, el titular de la cartera municipal, dijo que la dinámica delictual consistía, esencialmente, en "sacarle un anticipo de dinero a la gente" bajo la promesa de que se gestionarían los registros.

"La verdad es que no hay ninguna tramitación porque no existe gestión de estas características para sacar una licencia y entonces se quedan con el dinero que cobran de manera anticipada. Que se use a la gente para esto es lamentable", señaló el funcionario, en declaraciones a 0223.

El responsable de Seguridad municipal sostuvo que la modalidad advertida se tipifica como una "estafa" y señaló que a la Fiscalía de Delitos Económicos también se le pidió que "investigue cualquier otra posibilidad o anomalía".

Oroquieta, además, recordó que las licencias de conducir cuentan con "más de 40 de medidas de seguridad" para evitar su falsificación. "Es muy difícil que alguien pueda emitirla irregularmente y por más que se hiciese, tampoco tiene ninguna validez", aclaró, y agregó: "Si hay una accidente, eso no cubre nada; el seguro tampoco y además pone el riesgo a los demás".

El funcionario de Guillermo Montenegro recordó a los marplatenses que apelar a estas vías alternativas para tratar de tramitar una licencia "no es el camino que corresponde". "Por el 147 se ofrecen turnos y hay un único lugar de gestión de licencias, sin intermediarios", sostuvo, y añadió: "Nosotros queremos que la Justicia investigue ambas puntas del delito: quien lo gestiona porque que no puede tener una licencia y quien lo ofrece".

El accionar de la organización fue advertido a través de las redes sociales. A partir de la denuncia que impulsó la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía de Delitos Económicos ordenó allanamientos y logró el secuestro de una computadora y otra documentación de interés para la causa.