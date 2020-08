Estaciones de servicio rechazan el proyecto que obliga a motociclistas a usar casco para cargar nafta

De aprobarse, los surtidores deberán rezar "Protegemos tu vida: sin casco no hay combustible". Foto: 0223.

Desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) rechazaron el proyecto de ordenanza que imulsa el oficialismo para prohibir la venta y suministro de combustible en las estaciones de servicio a motociclistas que no lleven el casco homologado y debidamente colocado.

El proyecto que lleva la firma del concejal Agustín Neme estipula que las estaciones de servicio y expendedoras de combustible coloquen en los surtidores la leyenda "Protegemos tu vida: sin casco no hay combustible". Además, a diferencia de una propuesta que había presentado en 2010 el entonces edil radical Maximiliano Abad, incluye multas equivalentes al valor de 350 litros de nafta súper para el sector empresario.

"Me parece que los trabajadores no estamos preparados. No somos competentes ni tenemos la responsabilidad del Estado. Nos excede totalmente", sostuvo Gastón Villatoro, secretario general de Smata. Para el dirigente, el proyecto oficialista tiene el "agravante" de que incluye una sanción que se traduce en una "sanción o despido para el trabajador".

"Generamos una situación conflictiva en momentos donde, además de lo que vivimos por la pandemia, sería un agravante", aseguró a 0223 Radio y confió que en otras localidades en las que se implementó el programa "se generaron tensiones de insultos, maltratos y golpes".

Villatoro dejó en claró que está "a favor de la protección de la vida y de la salud física de los trabajadores", pero justificó su postura al entender que "el uso del casco es una cuestión de conciencia y aspecto cultural que hay que trabajar toda la comunidad".

"No es de un día para el otro. Hay suficientes efectivos de Policía para hacer el control. De ninguna manera podemos ser los efectores de control. Con ese mismo criterio tendríamos que controlar la verificación técnica vehicular (VTV) y la graduación alcohólica", ironizó.

Para finalizar, Villatoro manifestó que si Smata hubiese sido invitado a la comisión que debatió el proyecto "hoy la situación sería menos tensa". "Nuestros mayores esfuerzos tienen que ver con la protección de los puestos de trabajo", concluyó.

Al momento de presentar su proyecto, el dirigente oficialista había confiado que con su propuesta "de ninguna manera se le quita responsabilidad al Municipio ni se busca equiparar las funciones de un playero con el de un policía o agente de tránsito. "Lo que se busca es reforzar las normas para cuidar la vida de nuestros vecinos”, había manifestado.

"Si bien el uso del casco es obligatorio, sabemos que esto no siempre se cumple. Debemos entender de una vez por todas que utilizar casco es sumamente importante, evita lesiones y salva vidas. Creemos que esta herramienta puede contribuir significativamente en este sentido", había argumentado Neme días atrás.