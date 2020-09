Los testeos de Alvarado dieron negativo y arranca el jueves

Una buena noticia para Alvarado, que recibió los resultados de los tests de PCR que se realizó el lunes y se confirmó que no hay ningún jugador ni integrante del cuerpo técnico con coronavirus. De esta manera, de no mediar ningún inconveniente, el jueves comenzarán las prácticas en la Villa Deportiva de la ruta 88. El único que no podrá estar es la "Bomba" Navarro, que dio positivo el sábado y tendrá algunos días de aislamiento.

Se puede quedar tranquilo Gastón Coyette, que tendrá casi todo el grupo a disposición para tener el primer encuentro cara a cara y entrenamiento presencial, luego de más de un mes trabajando a través de las plataformas virtuales. Con un fuerte hincapié en las cuestiones físicas, después de casi 5 meses sin prácticas normales, el "torito" vuelve al ruedo el jueves en su predio. Cabe recordar que el tests que se hicieron fue el serológico, que muestra que no hayan tenido Covid-19. La AFA no marcó como obligatorio el hisopado para saber si están contagiados en este momento, por lo que de todas formas deberán extremar las medidas de seguridad.

Los futbolistas que serán de la partida son los arqueros Pedro Fernández y Esteban Ruiz Díaz; los defensores Franco Ledesma, Tomás Mantia, Brian Mieres, Fernando Ponce y Juan Ramón Alsina; los volantes Julián Vitale, Iván Molinas y Astina; y los delanteros Emiliano Bogado, Robertino Giacomini, Leandro Ramírez y Felipe Cadenazzi. El que no estará será Navarro, mientras que habrá un nutrido grupo de juveniles del club que completarán el plantel y serán cartas importantes para el proyecto de la institución.