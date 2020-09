Cierres, compras suspendidas y la incertidumbre de volver: el panorama de los shoppings en la fase 3

El retroceso de Mar del Plata a la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio forzó a los shoppings, galerías y centros comerciales a cerrar sus puertas después que pudieran trabajar apenas un mes desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Sin ingresos y con una incertidumbre total, los comerciantes atraviesan el peor momento de cara al recambio de colección y la temporada.

"La situación está muy difícil", sintetizó Mardelo Otero Lacoste, gerente del Shopping Los Gallegos, que hace dos semanas debió bajar sus persianas por el retroceso de fase que motivó el aumento sostenido de contagios de Covid-19 en el distrito. En medio de la pandemia, los shoppings solo alcanzaron mantener abiertas sus puertas por 30 días.

"Hoy estamos cerrados sin ningún tipo de ingreso y no tenemos la posibilidad de vender desde las puertas de los locales como tiene el resto del comercio", planteó el empresario en diálogo con 0223 Radio. La única vía de escape son las ventas telefónicas, que según expresó es algo "muy menor y marginal" para las marcas apostadas en el emblemática centro comercial de Belgrano y La Rioja. "La venta tampoco nos salvó, no se recuperó ni muchísimo menos. Son cercanas al 60 o 70% del año pasado, es una caída muy grande", explicó.

Bajo este análisis, Otero Lacoste planteó que atraviesan una situación "muy difícil de cara al recambio de la colección y la temporada". "No se sabe hasta cuándo bamos a estar en esta situación. Con la cantidad de casos que hay, uno no se imagina un cambio todavía. El futuro es incierto sin saber cuándo uno va a poder reactivar la actividad", sostuvo.

Ante esta situación, la mayoría de las marcas decidieron suspender las compras "porque no saben cuándo van a abrir". "Esa indefinición dificulta mucho a la hora de tomar una decisión para invertir. Es lo que genera y arrastra todas las decisiones de negocio para los empresarios. La temporada la tenemos en breve, pero no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Es difícil proyectar", añadió.

En este marco, el empresario aseguró que el sector había armado un "protocolo riguroso que se cumplió muy bien en todo momento". "No tuvimos contagios dentro del centro comercial de más de una persona, esto indica que los contagios no se dieron acá sino en la vida particular de cada emplado", confió.

Si bien la firma avanza para incorporar algunas marcas, el responsable del shopping manifestó que como consecuencia de la pandemia "hubo varios cierres" de locales en Los Gallegos y que "el saldo es negativo". Por último, Otero Lacoste expresó su preocupación por los 500 empleados que dependen de la actividad comercial del shopping.