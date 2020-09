Comerciantes de galerías exigen la reapertura: "Muchos locales están abiertos y nosotros no"

Un grupo de comerciantes de la galería Lafayette realizaron una ruidosa protesta sobre la peatonal San Martín, para manifestar su rechazo a la prohibición que pesa sobre la actividad de las galerías en la fase 3 y denunciaron amenazas de clausura por parte de los inspectores municipales, en medio del cierre de locales que no pueden sobrevivir a la brutal crisis generada por la pandemia.

"No entendemos como durante la fase 3 de la etapa anterior nos permitían trabajar y ahora no, porqué nos dejaron afuera. Nos parece injusto porque otras actividades, como en las ferias comunitarias se les permitió y a nosotros no. Y encima vienen los inspectores municipales a amedrentarnos, amenazando con la policía y que nos van a clausurar. Esto no se entiende", sostuvo en diálogo con 0223, Adriana, una de las comerciantes de la tradicional galería de la Peatonal.

Los comerciantes advierten que de los 44 locales que hay en la galería de San Martín casi San Luis, 5 ya debieron cerrar y advierten que "muchos más" van a bajar sus persianas definitivamente y explicaron que el Municipio "desconoce" la actividad, equiparándola con los shoppings, "sin nosotros tener cafés ni baños".

"Nos amenazan empleados que cobran un sueldo del estado y pueden vivir, pero nosotros tenemos que trabajar para pagar los alquileres y sueldos de los empleados. ¿Cómo hacemos? No entienden que esto no se aguanta más", advirtió Walter, otro de los comerciantes.

"Se respeta el protocolo, más de lo que exige la Municipalidad. Una chica controla para que la gente no ande polulando. Queremos trabajar, tenemos el mismo derecho que todos. El intendente la otra vez fui muy amable con nosotros y ahora no nos escucha, expresaron.