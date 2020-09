El show debe continuar y Boca podrá viajar con jugadores con Covid positivo

La Copa Libertadores se tiene que jugar cómo sea. Así lo entiende la Confederación Sudamericana de Fútbol y, por ese motivo, pusieron fecha cuando en países como Argentina ni siquiera habían vuelto los entrenamientos, hicieron que los países cambien los protocolos sanitarios para quienes ingresan del exterior y, ahora, le torcieron el brazo al Ministerio de Salud de Paraguay, que a la mañana afirmó que "los que llegan al país tienen que tener dos PCR negativos" y por la tarde confirmaron que "los futbolistas de Boca que dieron positivo hace 14 días, tienen restos virales pero no contagian" y, por lo tanto, podrán viajar con el plantel.

Fue un día movido, contradictorio, insólito. La información a la primera hora del lunes era de preocupación porque en los resultados de los nuevos tests que se realizó Boca de coronavirus, algunos de los futbolistas que habían dado positivos hace 15 días y que tenían el alta sanitaria, volvieron a dar detectable y se complicaba su presencia el jueves en Paraguay, cuando visite a Libertad.

La tranquilidad llegó al mediodía, cuando luego de charlas entre los dirigentes "xeneizes" y la Conmebol, se informó que la entidad los autorizaba a viajar "por haber pasado los días de aislamiento y estar inmunes para contagiar a otra persona". La respuesta del gobierno paraguayo no se hizo esperar y Guillermo Sequera, director de vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud de Paraguay, aseguró en AM 650 de Asunción que "todos los jugadores que bajen al aeropuerto deben mostrar el test negativo. Los positivos de Covid-19 no van a poder ingresar al país. Nosotros no emitimos ningún comunicado de un permiso para los jugadores de Boca".

Durante la tarde, siguieron los pedidos de Conmebol al gobierno paraguayo y finalmente, el mismo Sequera fue el que oficializó la autorización en "La Oral Deportiva" por Radio Rivadavia. "Pasados los 15 días, si la persona tiene síntomas, es probable que realmente contagie. En cambio si no tenés síntomas, ya no es contagioso. El médico de Boca va a tener que firmar que no hay síntomas", explicó. Pero también avisó que "si hay un brote en el plantel de Libertad en una semana, va a tener que pagar Boca".

Boca tiene 18 jugadores con alta sanitaria después del rebrote de Covid-19 ocurrido en la concentración del hotel de la zona de Tristán Suarez, después de haber pasado los 10 días estipulados para aquellos que fueron positivos asintomáticos o con pocos síntomas. Sin embargo eso no significa que el hisopado siga dando positivo. También hay tres integrantes del cuerpo técnico que tuvieron la enfermedad en la concentración: Leandro Somoza ayudante de campo: Fernando Gayoso, entrenador de arqueros; y Damián Lanatta, preparador físico.

A ese panorama hay que agregarle seis futbolistas que nunca estuvieron contagiados, quienes hoy volvieron a dar negativo en sus hisopados; cuatro que tuvieron Covid-19 y que dieron negativo; y dos más (Gonzalo Maroni y Edwin Cardona) que hicieron en sus hogares el aislamiento preventivo por venir del exterior. Finalmente, todavía hay cuatro jugadores más que dieron positivo de coronavirus, instalados en el hotel esperando que se cumplan los 10 días para poder volver a las prácticas.

El técnico Russo, paciente de doble riesgo por edad (64 años) y por haber padecido una enfermedad oncológica hace dos años, había sido separado de la delegación "xeneize" cuando estalló el brote de contagios de coronavirus en la pretemporada "xeneize".