Programa Acompañar: cómo se implementará y quiénes podrán acceder

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Anses anunciaron días atrás que se otorgará una prestación económica para promover la autonomía de las mujeres y personas del colectivo Lgbti+ que se encuentran en riesgo por situación de violencia de género.

La prestación consistirá en una suma de dinero no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva equivalente a un salario mínimo vital y móvil -es decir, $16.875- que se abonará durante seis meses consecutivos y que tendrá como propósito contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias. Así lo precisó la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky, quien señaló que ya desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio habían advertido el recrudecimiento de la situación de víctimas de violencia de género que debían convivir con sus agresores.

“El programa Acompañar se pensó y se enmarca en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias que elaboró el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y se inscribe en en lo que nosotros denominamos un nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias, que contempla impulsar políticas públicas para crear las condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por situaciones de violencia por motivos de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo”, dijo la funcionaria a 0223.

En ese sentido, advirtió que, además de la prestación económica, “se trabajará en dispositivos de asistencia, asesoramiento, protección y fortalecimiento de acceso a la justicia” para las personas que así lo requieran. “La idea es que equipos multidisciplinarios de cada municipio puedan acompañar a esas personas que están en riesgo”, apuntó, e hizo hincapié en que se trata de un programa complementario al Potenciar trabajo, “que también busca fortalecer la autonomía de mujeres en situación de violencia por motivos de género”.

Un dato importante es que no se le exigirá una denuncia policial a la persona en riesgo. En cambio, se le realizará un informe social para determinar la existencia de un riesgo físico, psicológico o económico.

Varsky confió que el programa Acompañar se pondrá en marcha “en el corto plazo”. Para ello, antes el MMGyD deberá firmar convenios con las provincias y los municipios para que cada distrito cuente con unidades ejecutoras que llevarán a cabo la evaluación de la persona que solicite acceder al dispositivo.

El apoyo económico que prevé el programa Acompañar será compatible con la Asignación Universal por Hijo, asignación por hijos con discapacidad, monotributo social, trabajadoras de casas particulares y beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). “No pueden acceder las personas que trabajan en relación de dependencia, monotributistas, autónomas, jubiladas, pensionadas; que cobren alguna contraprestación por desempleo u otra asistencia estatal por situación de violencia”, aclaró Varsky.

Por último, la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género advirtió que desde el comienzo del Aspo, la línea 144 que brinda asistencia a mujeres en situación de violencia registró un aumento superior al 25% de consultas, aunque subrayó esa cifra no mide la cantidad de denuncias que se hicieron en ese período.