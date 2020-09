El Banco Central impuso nuevas restricciones para la compra de dólares

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anunció que la AFIP impondrá un anticipo del 35% de impuesto a la Ganancias o a Bienes Personales para la compra del dólar ahorro y que los gastos con tarjeta en moneda extranjera se harán a cuenta del cupo de hasta US$ 200 mensuales.



Según detalló Télam, los cambios forman parte de una batería de medidas tomadas en consonancia con el Ministerio de Economía y la Comisión nacional de Valores (CNV) e incluirán, también, límites en la compra de dólares por parte de las empresas para cancelar deudas, mayores exigencias para la apertura de cajas de ahorro en moneda extranjera y facilidades para vender dólares por pesos a través de operaciones en el mercado de bonos y acciones.



"La AFIP va a establecer una retención de impuesto a las Ganancias del orden del 35% para las compras de dólar ahorro y pago con tarjeta de crédito al exterior", aseguró Pesce, en una conferencia de prensa en la sede del Banco Central.



Esto quiere decir que quienes opten por comprar el cupo de US$ 200 deberán pagar, además del 30% del Impuesto PAIS, un adelanto del 35% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, lo que llevaría a unos $130 el valor a pagar por cada dólar, a los precios de este martes.



Asimismo, los pagos que se hagan con tarjeta de crédito se harán a cuenta del dólar ahorro, por lo que, si bien no habrá límite para la compra de bienes o servicios con tarjeta de crédito, se descontarán de futuros cupos de US$200 mensuales. "Si se realiza una compra de US$ 1.000, por 5 meses esa persona no va a poder acceder al mercado de cambios", explicó Pesce.



En el caso de la apertura de nuevas cuentas en dólares, los bancos deberán "hacer una evaluación de los ingresos" para habilitar una nueva cuenta a sus clientes, en lugar del criterio simplificado que existe actualmente para la apertura de cajas de ahorro en pesos. "Para la apertura de cuentas, en el caso que estén abiertas, tienen que demostrar que hay ingresos propios para dólares y en cambio se establecerá que no podrán acceder los beneficiarios de planes sociales, establecidos antes o después de la pandemia", apuntó Pesce. En el caso de cuentas en dólares con múltiples titulares, el presidente del BCRA detalló que "solo va a regir el límite de US$ 200 por cuenta bancaria, no por CUIT".



Con respecto a los mercados de títulos y acciones liquidables en pesos y dólares, Pesce explicó que se establecerá "un mecanismo de transparencia para que esas operaciones se realicen en mercados institucionales locales".



"Se va a prohibir que los no residentes puedan liquidar títulos con moneda extranjera en los mercados institucionalizados y vamos a establecer una limitación para aquellos que adquieran títulos argentinos en el exterior, o activos financieros, no puedan liquidarlos en pesos en el mercado local", aseguró Pesce.



Asimsimo, dijo que la CNV impondrá "un parking de 15 días hábiles para la transferencia de títulos valores adquiridos con pesos" y, a su vez, prohibirá "que las ALyCs (Agentes de Liquidación y Compensación) puedan realizar operaciones por fuera de los mercados institucionalizados del país".



Sin embargo, el Banco Central eliminará a partir de este miércoles el período de espera (parking) para las operaciones de compra de títulos en pesos con moneda extranjera en el mercado local. "Esto va a permitir que los residente con dólares puedan venderlos en el mercado local contra pesos sin parking", detalló el funcionario. Agregó que "esto debiera bajar la presión en ese mercado (por el del dólar bolsa), ya que los que quieran vender dólares en ese mercado podrán hacerlo".



En cuanto a las compras de dólares de empresas para cancelar obligaciones en el exterior, Pesce dijo que se le pedirá a aquellas empresas con vencimientos de más de US$ 1 millón al mes que "presenten un programa de reestructuración de la deuda" que venza a partir del 15 de octubre.



