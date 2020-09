“En mi trabajo hay casos de coronavirus pero me obligan a ir, ¿qué hago?”

“En mi trabajo hay sospechas de Covid y el dueño quiere que sigamos trabajando igual, ¿qué puedo hacer?”. Los mensajes de este tipo se multiplicaron en el último tiempo, a la par del recrudecimiento de la pandemia. El temor a perder el trabajo y el miedo a enfermarse es, hoy por hoy, la gran encrucijada en la que se encuentran los trabajadores de Mar del Plata, sobre todo, los informales.

“En este momento no puedo hablar, estoy tratando de ver si podemos hacer cerrar un local que tiene empleados con sospecha de Covid”. Es jueves por la mañana y José García, secretario gremial del Sindicato de Pasteleros, busca que un empresario acepte aislar a los trabajadores de una panadería y cierre el comercio durante 48 horas para desinfectar las instalaciones. No es un caso aislado: en el último mes y medio tuvo que intervenir en este tipo de situaciones dos o tres veces por semana. “Entendemos que el empresario la viene pasando muy mal pero es necesario que se cumpla el protocolo para bien suyo, de los empleados y su clientela”, definió el dirigente gremial.

García explicó que una vez que el gremio toma conocimiento de que en una panadería, pizzería o fábrica hay casos confirmados o sospecha de coronavirus, lo primero que se busca es dialogar con su propietario para llegar a un acuerdo. De lo contrario, les avisa que se le dará intervención al Ministerio de Trabajo de la provincia para que se avance en la clausura del negocio. “Por suerte no hemos tenido que llegar a esa instancia, aunque a veces es complicado que acepten cerrar porque, con tantos meses de cuarentena, tienen el agua al cuello”, reconoció. “Lo mismo sucede cuando un trabajador o trabajadora tuvo Covid y los obligan a ir a trabajar después de cumplir los 14 días de aislamiento. En ese caso, apuntamos a que hasta que la persona no tenga el alta médica no vaya a trabajar”, precisó.

No es el único rubro en el que se registran este tipo de situaciones. Adriana Donzelli, secretaria adjunta de la CGT local, confirmó que cada vez son más las consultas de parte de trabajadores que están al tanto de casos confirmados o sospechosos de Covid-19 en sus lugares de trabajo pero tienen miedo de denunciar que no se toman las correspondientes medidas de prevención. “Esto tiene que ver con el altísimo nivel de informalidad laboral que hay en Mar del Plata”, consideró y señaló que “lo primero que hay que hacer es comunicarse con el sindicato para que los oriente, puedan hacer uso de las asistencias que les corresponden y se le dé prioridad a la cuestión sanitaria, no sólo para ellos sino por el riesgo que implica que una persona posiblemente contagiada esté en contacto con compañeros de trabajo”.

“Tanto la cuestión sanitaria como la laboral son prioridades para nosotros, pero de ninguna manera se puede estar exponiendo a los trabajadores a un riesgo para sí y su entorno cuando hay sospecha de contagios, sobre todo, teniendo en cuenta lo compleja que está la situación en Mar del Plata”, aseveró.

Frente a este panorama, Donzelli subrayó que desde la central obrera ya solicitaron al municipio que refuerce los controles en el sector comercial y también se planteó en la delegación de la cartera laboral bonaerense la necesidad de que se garantice el cumplimiento de los protocolos en cada actividad. “Lo que sucede es que es una ciudad que tiene tanto desempleo y tanto trabajo informal, mucha gente, por miedo, desconocimiento o por falta de representación termina actuando en función del temor y de la lógica preocupación que genera la conservación del puesto de trabajo”, advirtió.

“Es lógico el temor a perder el empleo en una ciudad que viene siendo récord de desempleo y que se agudizó con la pandemia. La ayuda del ATP ha sido un gran aporte para sostener puestos de trabajo, pero se está perdiendo una gran cantidad de empleos y todo eso funciona como un factor que incrementa la informalidad. Seguimos exigiendo que se pueda trabajar en la fiscalización para que se pueda terminar con el trabajo no registrado, sobre todo porque la registración laboral da el encuadre y garantiza la cobertura de los derechos que te corresponden”, dijo por último.

Desde la Secretaría de Salud municipal informaron que aquellas personas que estén a la espera de un resultado o hayan sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus deben dar aviso a las autoridades sanitarias a través del 107 o el 147. En tanto, quienes necesiten un certificado para presentar a su empleador deben solicitarlo a los correos electrónicos salud@mardelplata.gob.ar o certificadoscovid@mardelplata.gob.ar.