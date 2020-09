Protesta por la falta de agua potable en el barrio Utopía: "Hay chicos con parásitos"

Vecinos del barrio Utopía, en el sur de la ciudad, realizaron este lunes un corte total en señal de protesta sobre la avenida Jorge Newbery, por la "falta de respuestas" del estado por la falta de agua potable. Afirman que por el mal estado del valioso recurso, hay niños con parásitos y otras afecciones.

El barrio está conformado por un complejo de unas 30 viviendas sociales ubicado junto al parque acuático Aquópolis, entre Santa Rosa del Mar y San Patricio y carece de agua de red.

En diálogo con 0223, Paula Motillo, referente del barrio junto a integrantes de la organización Barrios de Pie, le pidieron a Obras Sanitarias por una mayor perforación de los pozos de agua, para dar una solución de fondo a la difícil problemática.

"Osse nos suministra dos tanques comunitarios pero no alcanza para las más de 30 familias. El agua sale fea, con parásitos y hay chicos con infecciones. Hay animales que murieron. No tenemos otra agua y con esa no podemos ni lavar los pisos ni duchar las criaturas", expresó Motillo.

Según reclamaron los vecinos, la profundidad del pozo "no está habilitada porque extrae agua a apenas 25 metros y no es para las familias. Queremos un pozo bien hecho para poder solventar los tanques de todas las viviendas", concluyó la vecina.