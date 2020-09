Protesta de agencias de viaje por las restricciones al dólar: "Un viaje aéreo tiene un impuesto del 77%"

Las recientes trabas que el gobierno nacional dispuso para la compra de dólares, genera nuevos obstáculos para la actividad turística. Ante esta coyuntura, un grupo de cien personas que viven de la actividad en Mar del Plata se concentraron cerca de este mediodía en el Monumento a San Martín, en rechazo a la normativa.

"La situación es cada vez más difícil, el sector no da más, venimos de 6 meses sin trabajo, de impuesto tras impuesto: con esta nueva reglamentación, un pasaje aéreo tiene un gravamen impositivo del 77%. Es una cosa que no se puede sostener más", expresó en diálogo con 0223, Sebastián Salvia, representante de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (Aevyt) de Mar del Plata y el sudeste bonaerense.

A pesar que este lunes ya se promulgó la ley de incentivación a la actividad turística -que prevé una devolución del 50% a los clientes que viajen dentro del país- y que el gobierno aceptó el funcionamiento de las agencias de manera virtual, permitiendo evitar los costos fijos de alquiler y pagó la mitad de los salarios por el programa ATP, "que ayudó al cierre masivo de empresas", desde el sector piden por una mayor ayuda del estado.

"Con este nuevo gravamen, pedimos que el ATP sea del 100% porque así no se puede y el 50% no alcanza. No se podrán mantener los puestos de trabajo", advirtió.

"En la última semana no hubo movimientos de viajes y fue la gota que rebalsó el vaso. El sector está devastado y no se puede sostener más", concluyó Salvia.