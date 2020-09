Crimen en Las Canteras: analizan cámaras de seguridad para identificar el auto de los delincuentes

A la espera de terminar de analizar las imágenes de algunas cámaras de seguridad para identificar fehacientemente la marca y modelo de la camioneta en la que los cinco delincuentes llegaron al barrio Las Canteras, cometieron un violento robo y mataron de un disparo mientras huían a un hombre, el informe preliminar de autopsia confirmó que la víctima de 48 años recibió un solo balazo en el abdomen. Más allá de las declaraciones recabadas este domingo, los investigadores analizan las imágenes rescatadas en algunas cámaras de la zona.

El primer reporte que recibió el fiscal Leandro Arévalo estimó, a partir del orificio de entrada del proyectil, que el disparo se efectuó con un revólver calibre .32. En el lugar de los hechos no se hallaron vainas servidas, lo que indicaría que ese fue el tipo de arma empleada.

Fernando Lucas Maniglia recibió un único disparo cuando iba caminando desde su patio hasta la vereda tras escuchar ruidos y golpes en la casa de su vecino. Antes de llegar recibió uno de los disparos –según otra vecina se escucharon al menos dos detonaciones- que efectuaron los delincuentes para escapar a bordo de una camioneta de color claro y del Peugeot 308 que le robaron a un joven de 23 años.

Tanto el rodado sustraído en la casa lindera de Maniglia –tras una feroz golpiza a su dueño- como la camioneta en la que se movilizaban los sujetos son intensamente buscados por la policía ante la chance real de que se hayan descartado de ambos. “Una de las suposiciones es que el rodado en el que se desplazaban sería robado también, por eso la importancia de poder establecer algunas características del mismo con el análisis de las cámaras de seguridad”, confiaron fuentes oficiales a este medio.

Tal como se señaló anteriormente, personal del Comando de Patrullas Sur arribó a inmediaciones de Chacanauac y Juana Manso tras un llamado al 911 y entrevistaron al joven de 23 años que fue víctima del violento robo. En su declaración relató que los delincuentes escapaban con los objetos de valor que sacaron de su casa y en su auto cuando cubrieron la huída a tiros.

Uno de esos balazos impactó en el cuerpo de Maniglia, lo dejó inconsciente en el piso y provocó su muerte cuando era trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

La pareja de la víctima aún no declaró ante el fiscal Arévalo y no está definido cuando podría hacerlo en virtud de que este lunes trasladaría el cuerpo del hombre a la ciudad de Buenos Aires y que su exposición no aportaría datos significativos para poder identificar a los autores del hecho.