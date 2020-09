Proponen otorgar balnearios de la zona norte a clubes deportivos

Esta semana la presidente del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) Vilma Baragiola presentó un proyecto que busca crear un régimen municipal especial de asignación de Unidades Turísticas Fiscales (UTF) para la temporada con el objetivo de otorgar espacios públicos que no hayan sido concesionados a los clubes deportivos de la ciudad.

Según explicó Baragiola, la ciudad de Mar del Plata cuenta con varias UTF en las que el Ente Municipal de Turismo (Emtur) no ha definido estratégicamente los usos y destinos de las mismas. “Esto implica que no existe a la fecha, tiempo material para impulsar proceso licitatorio alguno en una gran cantidad de UTF que no cuentan con concesión ni otorgamientos precarios que aseguren servicio en las mismas”, dijo.

En el proyecto, la edil indica que en la zona norte de la ciudad hay al menos seis sectores con grandes superficies de arena que, según considera, no pueden quedar a la deriva durante la próxima temporada de verano.

Es por eso que considera como una alternativa ofrecer a los clubes deportivos más cercanos geográficamente a estas zonas tomar a su cargo diferentes sectores para garantizar orden, cuidado y una batería mínima de servicios entre los cuales podrían destacarse la gastronomía, sombra móvil, baños químicos bien estructurados y equipados, actividades recreativas para niños y adultos, zonas de entrenamiento para la pretemporada de diferentes disciplinas deportivas.

“La alternativa de aprovechar la organización de los clubes y los recursos humanos de los mismos implica una renovada oportunidad para facilitar a que estos escenarios puedan constituir una base de operaciones destinada a generar trabajo y contención a dichas organizaciones tan golpeadas económicamente por la crisis sanitaria derivada por el brote de Covid 19”, explicó.

El proyecto, establece que “el Régimen Especial implicará la apertura de un registro de postulantes para tomar a su cargo la autorización precaria de explotación de las UTF que no tengan usos definidos ni responsables establecidos para la próxima temporada de verano. La apertura del registro estará a cargo del Emtur y solo podrán inscribirse en el registro las asociaciones civiles sin fines de lucro que estén debidamente reconocidas por el EMDER como organizaciones deportivas, que cuenten con su documentación al día y debiendo al menos tener una disciplina federada dentro de las actividades deportivas que se desarrollan en sus instalaciones”.

Por último, el Departamento Ejecutivo local tendrá que reglamentar “las condiciones mínimas que deben ofrecerse por los interesados en cada Utf entre las que necesariamente se contemplara la colocación de baterías de baños químicos para ambos sexos y discapacitados, el ofrecimiento de servicios gastronómicos y de sombra móvil, actividades recreativas para niños y adultos y circuitos de entrenamiento para pretemporada en caso de que los escenarios así lo permitan