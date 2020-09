Con 239 nuevos contagios, Mar del Plata superó los 2.000 casos activos de coronavirus

El domingo llegó sin demasiada tregua para los casos de coronavirus en Mar del Plata, con la confirmación de 239 nuevos contagios.

Con esa cifra, la ciudad superó los 5.000 casos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia y a la vez rompió la barrera de los 2.000 pacientes con el virus activo.

A su vez, el informe que dio a conocer el municipio durante este domingo por la noche también confirmó que 157 pacientes que estaban en tratamiento por Covid-19 recibieron el alta por criterio laboratorial. En relación a las recuperaciones también se superó una cifra redonda: ya son 3.009 las personas que lograron superar el virus.

Lo que muestra una baja es la utilización de camas de terapia intensiva por distintas patologías. La cifra que supo estar por encima de las 60 camas, hoy tiene a 48 personas internadas en sitios críticos.

La mayoría (33) son pacientes que están infectados con el virus Covid-19, mientras que 20 de ellos además están conectados a un respirador artificial.

Si bien este fin de semana no hubo anuncio oficial, está confirmado que Mar del Plata iniciará este lunes una nueva semana en fase 3. Mientras algunos sectores insisten en lograr un permiso para que se les permita funcionar, pese a ser actividades no autorizadas en fase 3 (gastronomía, obra privada y comercios no esenciales), desde otros sectores están alertas ante la posibilidad de que desde el gobierno nacional se produzcan más restricciones en los distritos más complicados por la pandemia.