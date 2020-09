Un nuevo récord para Cristiano Ronaldo con dos "joyas"

Sólo en un país como Argentina, donde la "rivalidad" con Lionel Messi lo ubica en otra vereda, somos capaces de criticar o no darle la trascendencia que se merece un jugador como Cristiano Ronaldo. El portugués no sólo es uno de los mejores jugadores del mundo desde hace 15 años, sino que también está en el Top 10 de la historia del fútbol. Y va por más. En la Liga de las Naciones de Europa, convirtió dos goles en el triunfo de Portugal sobre Suecia 2 a 0 , suma 101 tantos con la camiseta de su país y es el primer europeo en alcanzar esa cifra.

Con los dos goles convertidos para Portugal ante Suecia, CR7 se convirtió en el primer jugador europeo que supera el centenar de goles con su seleccionado, y está cerca de alcanzar al récord del asiático Ali Daej, de Irán, que tiene 109 pero ya está retirado. En Europa, Cristiano Ronaldo superó a Ferenc Puskas, quien anotó 84 goles con dos seleccionados, los de Hungría y España, mientras que el magyar Sandor Kocsic anotó 75 para su país.

En el ranking de mayores anotadores con sus selecciones figuran también los alemanes Miroslav Klose y Gerd Müller con 71 y 68 tantos, cifra que también logró el irlandés Robbie Keane, mientras que el sueco Zlatan Ibrahimovic, activo, pero fuera de la selección sueca, acumuló 62 goles. De los jugadores en actividad el mejor es el polaco Robert Lewandoski. El atacante del Bayern Múnich lleva 61 goles en 112 encuentros, tres más, por ejemplo, que el español David Villa y que el bosnio Edin Dzeko, quien también está en actividad.