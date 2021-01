Argentina se despertó y derrotó a Congo

El seleccionado argentino de handball masculino reaccionó en la segunda parte y superó a su par de República Democrática del Congo, por 28 a 22, en partido de la zona D correspondiente a la fecha inaugural del Mundial de la disciplina que se lleva a cabo en Egipto.

En el Sports Hall Stadium de la ciudad de El Cairo, el conjunto albiceleste que dirige el DT español, Manuel Cadenas, se recuperó de un resultado adverso (13-14), al término del primer tiempo, cuando el elenco africano marcaba el pulso, a partir de la superlativa tarea del pivote Gauthier Mvumbi

En el equipo albiceleste, el lateral Federico Pizarro y el extremo Ramiro Martínez resultaron las principales vías de gol, con 5 tantos cada uno. En tanto, Gastón Mourinho, Federico Fernández y el astro Diego Simonet (Montpellier, Francia) convirtieron cuatro goles cada uno. El ingreso del arquero Juan Bar (San Fernando) en el segundo período resultó decisivo para torcer el destino de un encuentro que se había complicado, con un equipo adversario que apostó a la potencia de un Mvumbi, estandarte de 1,89 metros de altura y 110 kilos de peso.

Cuando Los Gladiadores lograron neutralizar el poderío del pivote africano, a partir de las atajadas de Bar, el equipo se asentó, sacó la diferencia esperada y terminó imponiéndose en el cotejo inaugural, lo que supone una exigencia de riesgo, independientemente del rival que toque enfrente. Argentina asumirá el segundo encuentro de la etapa clasificatoria este domingo, desde las 14.00, enfrentándose a Bahrein.

También en El Cairo, pero por el grupo B, Brasil alcanzó un meritorio empate en 29 frente a España, aun cuando tuvo –al menos- cuatro bajas por jugadores con COVID-19 (Petrus y Ferrugem entre ellos). En Alejandría y por la zona C, en otro orden, Croacia empató 29-29 con Japón, que dominó durante buena parte del encuentro y estuvo muy cerca de llevarse la victoria. Por el grupo A, en 6 de Octubre, Uruguay no hizo pie y fue vapuleado por Alemania, uno de los candidatos al título, que le ganó fácilmente por 43-14. En partido de la zona C, además, Qatar venció a Angola, por 30-25.

Mañana se jugarán estos partidos: Austria-Francia y Suiza-Noruega (grupo E); Marruecos-Portugal y Argelia-Islandia (grupo F); Egipto-Macedonia del Norte y Suecia-Chile (grupo G); Bielorrusia-Corea del Sur y Rusia-Eslovenia (grupo H)