Once Unidos fue campeón por partida triple

Tanta alegría seguida le va a hacer mal. Once Unidos vivió de festejo en festejo el domingo, porque sumó tres títulos en el único certamen del año de Asabal. Por primera vez en la historia, las mujeres dieron la nota y se quedaron con el campeonato, en tanto que los varones repitieron como desde 2013 de manera consecutiva y retienen la corona. Como si fuera poco, los juveniles también se sumaron a la fiesta y gritaron campeón.

Las chicas históricas

Luego de un proceso de varios años, en donde hoy las líderes son las chicas que apenas tienen entre 20 a 22 años y fueron varias veces campeonas en formativas, Once Unidos logró despejar a las multicampeonas de Punto Sur (Hoy La Cantera), para lograr por primera vez en su historia el título en Mayores Damas.

En este particular año de pandemia, las dirigidas por Alejandro Carotenuto ya habían conseguido el título el sábado por la noche, con el empate ante Acha, nada menos que tres fechas antes del epílogo del certamen y en forma invicta. Pero quedaba este domingo enfrentar justamente a La Cantera y en su casa de Falkner y Roldán. Pero no fue fácil derrotar al mejor equipo de la última década, quien hace un par de años llegó a ser el segundo mejor equipo nacional y que este año culminó 5° en el Nacional de Clubes A. Las chicas de Guillermo Murakami, después de un inicio parejo (2-2), lograron ajustar en defensa, correr el contrataque que es lo mejor que saben hacer y así, en 10 minutos, estaban al frente 6 a 2, con un buen pasaje de la extremo Aranzazu Arrate y soberbia en el arco "Lula" Ferrá (atajó 5 penales en todo el partido).

Esa ventaja no sólo se mantuvo, sino que se amplió con una imponente "Lula" Ferra en el arco, sumado a la conducción de Rocío Rodríguez y el aporte en el gol, con 100% de eficacia en los penales, de Jennifer Ladreche (6 goles en la primera parte). Así, La Cantera sorprendió a Once Unidos, que a pesar de lo que hicieron Chiara Andornino y Candela Daibes pudo bajar esa ventaja, pero la visita se fue al frente en los primeros 30 minutos por 14 a 10, con una considerable diferencia a su favor.

Pero las de verde y negro no iban a dejar caer su invito tan fácilmente. Comandas por las jóvenes Camila Viano y Fiorella Cappelli (quien volvió a jugar luego de 2 años por una lesión), además de la experiencia de "Guchi" Eberwein en el extremo derecho (fue se segundo partido luego de varias lesiones en 2021), logró empatar el partido en 16 cuando todavía quedaba medio tiempo por jugar, una eternidad. La Cantera se secó en ataque, ayudado también por la juvenil arquera Roció Mamonde, pasó varios minutos sin anotar siquiera un gol y el parcial para las locales fue de 6-0, para pasar de perder por tres a ganar por tres unidades (19-16). Si bien la visita logró quedar uno abajo (19-18), Once Unidos una vez que tomó la delantera no la dejó ir más, en su casa, campeonas y defendió el invicto, pudieron cerrar el partido y festejar como se merece, incluido el último gol de Paula Iribarren, quien después de una compleja lesión en la rodilla, volvió para jugar los últimos dos minutos en los últimos dos partidos.

Luego de varios años el equipo del Sur de la ciudad de Mar del Plata no es campeón y por primera vez Once Unidos logra el título y además podrá jugar un Nacional de Clubes A en 2022.

Síntesis

Once Unidos (24): Chiara Andornino (6), Agustina Eberwein (5), Camila Viano (4), Paula Carucci (3), Candela Daibes (3), Fiorella Cappelli (2), Paula Iribarren (1) Constanza Godoy (0), Jimena Bertoldi (0), Magdalena López (0), Sofia Guzman (0), Nadia Guidotti (0), Sofia Gioia (0), Rocio Mamonde (0).

La Cantera (21): Jennifer Ladreche (8), ranzazu Arrate (4), Isabella Martini (4), Natalia Pujales (2), Rocío Rodríguez (2), Agustina La Bella (1), Florencia Hidalgo (0), Soledad García (0), Florencia Ferrá (0), Paula Corrado (0).

Los varones siguen sumando copas

Como se volvió una costumbre, el equipo de Mayores de Once Unidos consiguió un nuevo título, como lo vienen haciendo consecutivamente desde 2013, para agigantar aún más su palmarés. En este caso fue la única división que tuvo una Final (el resto se define por sumatoria de puntos en la tabla), y el rival de turno fue Acha, que a pesar de llegar diezmado y no haber tenido un gran año, demostró estar a la altura y luchó hasta el final. El plantel con la bandera dedicada a Facu Pellitero, jugador que está internado por un ACV Hemorrágico

El comienzo del cotejo fue muy parejo, el 2 a 2 del principio ya marcaba que no iba a ser sencillo para Once poder doblegar al equipo azul y amarillo. Con tan sólo 8 minutos en el reloj se dio una jugada que marcaría un poco el destino de la visita, ya que en una veloz contra de Imanol Fernández, el zurdo Rodrigo Leguizamon lo cruzó en el aire y se fue expulsado, dejando a su equipo con una importante variante, tanto en ataque como en defensa. A pesar de la baja del 10 de Acha su equipo no sintió tanto el impacto. La figura de Jorge Bacigaluppi hizo que la diferencia no fuera tan alta. Con la conducción del capitán Gonzalo Beauche y el buen ingreso del segundo pelotón integrado por Matías Eleno, Cristian Chon y Tomás Noviello, le dieron la frescura al ataque que necesitaba el equipo de Bruno Puente, que se fue al frente tan sólo 11 a 8 arriba.

En la segunda parte apareció Julián Veron en todo su esplendor y la diferencia para los locales llegó a ser de 5 goles durante varios pasajes, pero llegó la reacción de Acha con el extremo Tobias Kienitz, más el empuje de Nicolás Mulieri y Pedro Isacch, para llegar a un cerrado 21 a 19 con poco por jugar. A pesar de que se ensució un poco el final con las expulsiones de Fulgencio y Carotenuto, otra vez Once Unidos se coronó campeón y al final de la jornada pudieron festejar ante su gente.

Síntesis

Once Unidos (26): Imanol Fernández (4), Francisco Castro (2) , Julián Veron (6) , Matias Eleno (2), Rodrigo Fulgencio (2), Tomás Noviello (2) ,Maximiliano Hankel, Juan Gimenez (1), Agustín D´Assuncao Gonzalo Beauche (4), Cristian Chon (2), Alejandro Carotenuto (1), Luca Zumpano, Alejandro Guardamagna.

Acha (22): Tobias Kienitz (5), Nicolás Mulieri (4), Santiano Granone (3), Pedro Isacch (3), Bautista Anastasia (2), Nicolás Baldino (2), Jorge Demetrio (2), Agustín Lutyk (1), Rodrigo Leguizamon (0), Alejo Pereyra (0), Franco Timpanaro (0), Jorge Bacigaluppi (0), Benicio Raineri (0), Bruno Portaluppi (0).

Los juveniles, el tercer festejo en el día

Entre los dos partidos de Mayores los que también tuvieron su cotejo para sumar los puntos necesarios para culminar campeón a algunas fechas del final fue la categoría juveniles de Once Unidos, lo más ganadora del Club.

El plantel que tenía como base a quienes consiguieron el título Nacional A de Cadetes 2021, vencieron a La Cantera y sumaron una copa más, para festejar los tres equipos en un día histórico para las vitrinas de Once Unidos.