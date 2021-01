Once Unidos se despidió de Paraná con una caída ante el gran campeón

Once Unidos cerró este jueves su participación en la "burbuja" de la Liga de Vóleibol Argentina en Paraná, que se realizó en la ciudad de Paraná, con una caída 3-0 ante el múltiple campeón UPCN San Juan; 25-19, 25-18, 25-17). Con cinco derrotas y una victoria, el elenco de Gonzalo Borstelmann cierra esta primera rueda particular entre lesiones y contagios, y se preparará para la segunda, que se realizará entre el 18 y 26 de febrero en sede a definir.

Desde el primer set, UPCN le marcó la cancha a Once Unidos. En el capítulo de apertura lo hizo desde el saque, con dos aces de Guzmán y otros dos de Toro en momentos puntuales: primero para alejarse a 7-2 y, al rato, para confirmar el control por 17-13. El joven equipo marplatense buscó a través de Aquindo y Quiroga, pero no pudo evitar que el Gremio tomara el set por 25-19.

De ahí en más, el multicampeón ensayó una rotación de jugadores que no empañó su buen funcionamiento. Gallardo apareció de entrada y pronto se sumaron Armoa, Álvarez y Bozikovich, todos a tono con el dominio reflejado en parciales de 11-4 y, más tarde, 22-15. Aunque Once Unidos no dejó de buscar el resquicio, también cometió errores y eso apuró la llegada del 25-18 anotado por Armoa.

El tercero comenzó con Guzmán extendiendo su buena producción por todas las vías y Armoa encendido en las posiciones delanteras, para un 15-11 que se gestó con algo menos de prisa, pero sin pausa. Las puntadas finales surgieron todas desde el banco de UPCN: Gallardo abrió la recta final (20-13) y luego los créditos de la casa Ibazeta, Olivieri y finalmente Armoa completaron el 25-17.

Síntesis:

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic (-), Leozao (8); Junior (2), Pablo Guzmán (12); Juninho (9), Alejandro Toro (8). Líbero: Nicolás Perren. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich (-), Santiago Álvarez (3), Manuel Armoa (9), Agustín Gallardo (6), Lucas Ibazeta (1), Matías Olivieri (1).

Once Unidos: Tomás Russo (1), Joaquín Aquindo (9); Joaquín Layús (5), Iván Quiroga (4); Lukas Rojas (5), Marcos Richards (8). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Bautista Peralta (-), Bautista Gazaba (2), Alejandro Manzín (1), Santiago Aranguren (-).

Parciales: 25-19, 25-18, 25-17

Árbitros: Karina René - Gabriel Fernández

Estadio: Moisés Flesler, Centro Sionista; Paraná, Entre Ríos