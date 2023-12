Once Unidos no pudo contra la jerarquía de San Lorenzo

Después del triunfo ante Tucumán de Gimnasia, Once Unidos se ilusionó con otra victoria como local en el Tour 2 de la Liga de Vóleibol Argentina, pero San Lorenzo no le dio chances y lo derrotó con autoridad por 3-0 en el gimnasio principal de Falkner y Roldán.

De entrada, manejó el partido la visita y parecía uqe se lo podía llevar con diferencia, pero el local no se rindió, luchó hasta el final y se le escapó por poco: 23-25. En el segundo sí pudo plasmar esa ventaja el "ciclón" que no tuvo inconvenientes en cerrarlo 25-16 y quedar cerca del triunfo. En el tercer parcial, San Lorenzo no tuvo tanta regularidad y Once aprovechó para darle pelea para tratar de achicar la distancia. Sin embargo, otra vez en el final, se inclinó para los porteños que lo cerraron 25-23.

El domingo termina el Tour 2 en Mar del Plata y, desde las 21, Once Unidos se medirá con el multicampeón UPCN de San Juan.