Paso a paso, cómo acceder al certificado para ver hoy a Aldosivi en el Minella

Llegó el momento más esperado por los hinchas del fútbol argentino. Tras un año y medio inédito para todo el mundo, desde hoy viernes podrán volver a ver a los equipos de sus amores en todas las categorías. Y Aldosivi ante Unión de Santa Fe, desde las 19 en el "José María Minella", será el primer partido en albergar público. Pero si sos hincha del "Tiburón", tras la demora del Gobierno nacional en anunciar el protocolo y el mecanismo para acceder al certificado -recién se anunció ayer a las 4 de la tarde-, tendrás que hacer el trámite lo más rápido posible ya que se requiere de unas dos a cuatro horas para chequear los datos.

Para clarificar, antes que nada, la consigna fundamental para poder ver a tu equipo en vivo y en directo es que si sos mayor de 18 años, deberás haber sido inoculado con al menos una dosis de cualquiera de las vacunas contra el covid-19. Para los menores, solo alcanza con tener la entrada y el Documento Nacional de Identidad a mano. No es necesario presentar PCR negativo ni ningún otro certificado.

A continuación, 0223 te explica cómo acceder al permiso para poder volver a ver al "Tiburón" o cualquier otro equipo en las canchas del fútbol argentino, u otro evento al aire libre, con un aforo del 50 %:

-Accedé al sitio argentina.gob.ar/volvemos, y respondé las siguientes preguntas:

-¿Tenés DNI?

-¿Sos mayor de 18 años?

-¿Te diste la vacuna contra el coronavirus?

-¿Te vacunaste en el país?

Si te vacunaste en el exterior, vas a tener que completar una declaración jurada en la página web de Mi Argentina y llevar con vos el certificado de vacunación que te hayan entregado. Deberás ingresar a Mi Argentina, sección "Mis trámites", y hacé tu declaración jurada. Luego llevala impresa o en tu celular, te la van a pedir cuando ingreses a la cancha, recital o espectáculo publico

Si a todo respondes "sí", accederás a un formulario:

1-Motivo de la circulación: marcar "eventos deportivos".

2-Datos personales (completar nombre, apellido, DNI, número de trámite del DNI -ubicado en el dorso, son 11 números-, sexo, CUIL, y si te aplicaste la vacuna covid-19 en el país.

-Presioná "validar con Ministerio de Salud".

-En el punto 3, completarás "Datos de contacto y domicilio personal".

-En el 4, "Datos del destino", marcar provincia de Buenos Aires, donde se juega este partido.

-Y en el 5, es la "Declaración jurada de salud", donde bajo juramento se declara que en los últimos 14 días no tuviste síntomas compatibles con Covid ni contacto estrecho. Y completar si te hisopaste o no en las últimas 48 horas. Validá que no sos un robot, y apretá "Solicitar certificado".

-Una vez que los datos sean corroborados, en un lapso de entre dos y cuatro horas, el certificado estará disponible en la aplicación Cuidar para presentarlo al ingresar al evento.

-Quienes no se hayan aplicado una vacuna contra Covid-19, no podrán asistir a los eventos.

Venta de entradas y canje de socios para ver a Aldosivi

Aldosivi contará con la disponibilidad de 6 mil entradas para su partido de hoy a las 19 ante Unión, con prioridad para los socios con cuota al día. El club aclaró que quienes tenían abono de platea cubierta o descubierta en 2020 podrá ingresar a este último sector.

Cabe recordar que la platea techada está inhabilitada a la espera de un estudio sobre su estado. Y Aldosivi tendrá solo disponible el sector norte de las tribunas popular y descubierta.

Los socios podrán regulariza su situación hoy viernes de 9 a 14.30 en la oficina ubicada en el predio del club; y en la "Tienda Tiburón" (Olavarría 2967).

Para el público general, la venta será este viernes en el predio del club; y en la tienda de calle Olavarría, ambos sitios de 9 a 14.30. Mientras que desde las 16 (tres horas antes del partido) se habilitará la boletería del estadio sobre avenida Canosa.

Los precios serán: popular, $ 1200 (general); $ 600 (damas y jubilados); $ 300 (menores). Y la platea descubierta, $ 1400, y $ 400 (menores).