“Rioba Dreams”, el diseñador que aprendió a coser hace 4 meses con tutoriales de Youtube y ahora viste a L-Gante

Leandro Rocha tiene 24 años y hasta hace tres meses cocinaba viandas para el emprendimiento de sus hermanos, “Anitasviandas”. Sin embargo, su cabeza estaba en otra parte. “No dejaba de pensar en la máquina de coser”, dice. Por eso, decidió seguir su instinto y lanzó su marca de ropa, “Rioba Dreams”. Un proyecto, por lo menos, arriesgado: aunque tenía conocimientos básicos de diseño que había adquirido durante su paso por la Universidad Nacional de Mar del Plata, recién daba sus primeros pasos con la máquina, guiándose con tutoriales de Youtube. Ni siquiera estaba en sus planes que su ropa pudiera llegar a vestir a L-Gante durante una de sus presentaciones masivas.

Pero así fue. El 25 de septiembre, el artista que hoy es furor se subió al escenario del Movistar Arena con un conjunto completamente diseñado por Leandro. La trastienda de cómo lo logró es extraordinaria: se puso en contacto con el manager de L-Gante, le mandó unas fotos para que viera sus producciones y se tomó un micro a Buenos Aires. En la puerta del estadio de Villa Crespo, se presentó en la entrada como “un pibe de Mar del Plata que traía ropa para L-Gante” y esperó. “A la hora salió el chabón y estuve adentro desde las tres de la tarde hasta la una de la mañana con todos. No me saqué fotos, la única que tengo se me ve de atrás. Pero la cuestión era pasarla bien, conocer cómo trabajan y mostrar mi ropa. Ese era el objetivo y la verdad, fue un éxito”, analiza en diálogo con 0223.

A Leandro le gusta definirse como “autodidacta” porque, de hecho, la parte práctica de su trabajo la profundizó casi en soledad. “Estudiaba Diseño de Indumentaria pero me iba mal en Historia, en Física… Era muy frustrante pensar que no iba a ser diseñador por esas materias, así que dejé y empecé a hacer la mía. Para mí, todo es cuestión de voluntad y de darle para adelante”, cuenta. Al mismo tiempo, en plena cuarentena, decidió abandonar el hogar familiar y vivir solo con la compañía de Rayo, su perro. “Necesitaba estar en silencio para encontrarme conmigo y me senté a coser. Miraba tutoriales de Youtube día y noche”, cuenta.

De esta manera, el joven que hasta entonces sólo hacía diseños y estampas de riñoneras, amplió su emprendimiento y sumó la confección e intervención de pantalones y camperas. En su propia casa del barrio San José montó un taller con dos máquinas de coser, una sublimadora y una mesa de corte y se dedicó de lleno al trabajo. “Si bien estoy con Camila Quintana, una excompañera de la facu y dueña de la marca Malamente Desing, hago casi todo yo. Son cosas muy personales, en las que me enrosco mucho y salen como si estuviera pintando. Quiero hacer algo único, genuino, que cuando la gente lo vea sepa que es mío; que no haga falta ponerle la marca”, dice Leandro, para quien la posibilidad de haber vestido a L-Gante y a sus bailarinas es apenas el comienzo de un largo camino que buscará recorrer. “¿Qué quiero? Crecer, crecer y crecer para generar ingresos, comprar máquinas nuevas, otras telas y arrancar más proyectos”, asegura.