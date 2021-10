Atlético Mar del Plata, el primer clasificado a cuartos

Pasó la sexta fecha de la segunda fase del torneo "Copa Cincuentenario" de la Liga Marplatense de Fútbol, que dejó la confirmación del primer clasificado: Atlético Mar del Plata, tal como se preveía, ganó la Zona Campeonato 2 y tiene cupo directo a cuartos de final.

El equipo de Martín Quintas tenía una visita de riesgo a River Plate. La próxima fecha quedaba libre, y con el empate le alcanzaba para finalizar "1" con anticipación. Y así fue: igualó 1 a 1. Se había puesto en ventaja mediante una serie de rebotes que culminó en la anotación de Martín Yung; pero Capitanio igualó rápidamente en el complemento para el local. Atlético Mar del Plata sigue invicto, y con 14 puntos cerró su participación en esta fase como líder.

En esta Zona, la gran nota la dio Peñarol, que obtuvo su primera victoria al derrotar 2-0 a Círculo Deportivo. Mientras que Libertad también festejó por primera vez, 2-0 ante Argentinos del Sud. El sábado próximo, tres equipos buscarán evitar el último puesto del adiós: los de avenida Paso (3 puntos), y Libertad (4 unidades) y Peñarol (3), que se enfrentarán en un duelo clave.

Grito de gol de Martín Duhalde para Peñarol, que festejó por primera vez.

La Zona Campeonato 1 tendrá una última fecha apasionante. Deportivo Norte sorprendió al líder Nación y se impuso 2 a 1. Y Kimberley, que recibía a Alvarado, apenas igualó 1 a 1 y alcanzó en puntos a los "Bichos azules" aunque con un gol menos.

Penal atajado por el arquero de Peñarol, Lautaro Ramos.

San José, que venció a San Lorenzo por la mínima, también tiene 10 puntos pero desventaja de -6 y -7 goles ante Nación y Kimberley.

La próxima fecha, será clave para la zona alta, y en el fondo, donde Alvarado (3 puntos)y San Lorenzo (2) buscarán ganar sus compromisos para evitar la eliminación.

Cabe recordar que a cuartos acceden los primeros de cada Zona Campeonato. Mientras que del segundo al sexto puesto, jugarán una serie eliminatoria para acceder a los cuartos.

En las zonas Reválida se espera también una última jornada apasionante. Los dos primeros de cada una accederán a la segunda rueda ante los equipos de las Zonas Campeonato.

En la Reválida 1, Quilmes sigue siendo líder con 11 puntos tras golear a Banfield 5-0. Once Unidos también vapuleó 5-1 a Hura´cna y marcha segundo con 10

unidades, aprovechando la caída de Los Patos ante Racing, 1 a 0. De los siete equipos, cinco cuentan con chances matemáticas de meterse entre los primeros dos en la última jornada.

Por la Reválida 2, Cadetes igualó 2 a 2 con Boca y se mantiene arriba con 11 puntos; Talleres comprometió su segundo puesto tras empatar en su visita a Al Ver Verás, 1 a 1. Así, el "Xeneize" se metió en la pelea por uno de los dos puestos.

Zona Campeonato 1

Resultados

Kimberley 1-1 Alvarado

Deportivo Norte 2-1 Nación

San José 1-0 San Lorenzo

Posiciones: Nación 10 puntos (5), Kimberley 10 (4), San José 10 (-2), Deportivo Norte 8, Independiente 5, Alvarado 3, San Lorenzo 2.

Próxima fecha:

San Lorenzo vs. Kimberley

Alvarado vs. Deportivo Norte

Nación vs. Independiente

Libre: San José

Zona Campeonato 2

Resultados

River 1-1 Atlético Mar del PLata

Peñarol 2-0 Círculo Deportivo

Argentinos del Sud 0-2 Libertad

Posiciones: Atlético Mar del Plata 14 puntos; General Urquiza 10; River 10, Círculo 7, Libertad 4, Peñarol 3, Argentinos del Sud 3.

Próxima fecha:

General Urquiza vs. Argentinos del Sud

Libertad vs. Peñarol

Círculo Deportivo vs. River

Libre: Atlético Mar del Plata

Resultados Reválida 1

Los Patos 0-1 Racing

Huracán 1-5 Once Unidos

Banfield 0-5 Quilmes

Posiciones: Quilmes 11 puntos; Once Unidos 10, Los Patos 10, Racing 9, Los Andes 8, Banfield 1, Huracán 1.

Próxima fecha:

Once Unidos vs. Banfield

Quilmes vs. Los Patos

Racing vs. Juventud Unida

Libre: Huracán

Reválida 2:

Cadetes 2-2 Boca

General Mitre 1-1 Chapadmalal

Al Ver Verás 1-1 Talleres

Posiciones: Cadetes 11 puntos; Talleres 9; Boca 8; Al Ver Verás 5; Chapadmalal 5; Mitre 4; Unión 4.

Próxima fecha:

Unión vs. Al Ver Verás

Talleres vs. Cadetes

Boca vs. General Mitre

Libre: Chapadmalal