Total rechazo a que Bromatología pase a Inspección General: "Pone en riesgo la salud"

Defensores del pueblo de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires y representantes de distintas entidades vinculados a salud alimenticia, rechazaron rotundamente el reciente decreto del intendente Guillermo Montenegro, que supeditó el control de Bromatología -a cargo de la Secretaría de Salud- al área de Inspección General. Afirman que la situación "vulnera el código alimentario" y "pone en riesgo la salud pública" por lo que pidieron su "inmediata" derogación.

Fernando Rizzi, defensor del pueblo de General Pueyrredon, consideró que la normativa establecida por el Ejecutivo "significa un riesgo evidente y muy serio y grave a la salud pública" y que determina que el área de Bromatología "no puedan hacer más las inspecciones espontáneas, donde muchas veces se encuentra situaciones de riesgo y sólo van a poder salir a inspeccionar con autorización y por pedido de Inspección General. Esto es gravísimo", remarcó.

Fernando Rizzi, Defensor del Pueblo de General Pueyrredon, pidió la derogación del decreto. (Foto:0223)

En diálogo con 0223, Rizzi sostuvo que el decreto "le quita totalmente autonomía a Bromatología, que por ley provincial debe depender de las áreas de salud municipales, subordinándolos a la decisión de la Subsecretaría de Inspección General" y de esta manera el área "renuncia a la potestad de clausurar establecimientos donde haya situaciones donde no se cuida la inocuidad alimentaria".

"Esto debilita a Bromatología, contradice a leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales, por lo que pedimos lisa y llanamente que se derogue este decreto", subrayó Rizzi y cuestionó los argumentos del jefe comunal, expuestos en la normativa "porque no se puede decir que esto va a agilizar sino todo lo contrario" y "se habla de no perjudicar la actividad económica pero cuando los establecimientos están en regla, con higiene e inocuidad alimentaria, no tienen problemas de funcionamiento. No entendemos el por qué", dijo el defensor del pueblo.

La Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionó el decreto del Ejecutivo. (Foto:0223)

Eduardo Carnicero, delegado de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, recordó que en un principio, la intención del Municipio era que la Secretaría de Gobierno sea la encargada del control de Bromatología. "El Ejecutivo con inteligencia no saca del control de Salud -porque es una cuestión legal- pero si vacía prácticamente a Bromatología por lo que indirectamente todas las organizaciones coincidimos en que vulnera toda la normativa. El Código Alimentario expresamente establece la especificidad del área. Si esto fue un error, que se derogue. El Municipio lo debiera haber hecho no por decreto y no lo hace por ordenanza porque ya existe otra que lo prohíbe", completó el ombudsman.

En rechazo a la medida municipal estuvieron presentes representantes de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, la Delegación Mar del Plata de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Veterinarios, el Colegio de Ingenieros, el INADI, la Asociación Celíaca Argentina, la Comisión Asesora Honoraria de Bromatología, y la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios,