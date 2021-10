Ara San Juan: la querella pidió la detención de Macri por "maniobras dilatorias"

El expresidente Mauricio Macri reclamó este miércoles al juez federal de Dolores Martín Bava que se aparte por "prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad" de la causa por espionaje ilegal a familiares del submarino ARA San Juan y, a raíz de ello, pidió suspender su declaración indagatoria, a la que no se presentó.



Como respuesta a las presentaciones de Macri, el juez subrogante Bava emitió una resolución en la cual abrió un "incidente" con miras a resolver "lo que por derecho corresponda" sobre ese planteo de recusación en su contra.



Como había anticipado en mensajes publicados el martes en su cuenta de la red social Twitter, Macri no concurrió al juzgado federal de Dolores para ser indagado como imputado.



A primera hora de la mañana, la querella reclamó en un escrito que se detenga al ex presidente por sus "maniobras dilatorias", un pedido que Bava dio por "recibido".

La defensa de Macri, en dos presentaciones al juzgado, recusó por "prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad" al magistrado y le solicitó que deje sin efecto la indagatoria hasta que ese planteo este resuelto y quede firme, según los escritos a los que tuvo acceso Télam.



Allí se sostuvo que Bava mostró "prejuzgamiento" en la resolución del 1 de octubre último en la que citó a declaración indagatoria a Macri como presunto responsable de las maniobras de espionaje ilegal que se efectuaron desde una base de la AFI en Mar del Plata a los familiares de los fallecidos durante su gobierno.



En esa resolución, sostuvo la defensa, Bava dejó "plasmado su prejuzgamiento" y además "exhibe su carencia de mesura, prudencia, imparcialidad y serenidad", argumentó Lanusse.