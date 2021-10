Mauricio Boris Blanco vuelve al TC2000 del Atlántico

Vuelve después de estar alejado durante muchas temporadas del zonal. Mauro Boris Blanco estuvo como espectador en la última competencia que se realizó en Balcarce. Se reencontró con viejos amigos y compañeros de pista que lo animaron para volver. Blanco se puso en contacto con Claudio Morel y concordaron en competir el 6 y 7 de noviembre en el autódromo de Dolores.

“Cuando fui a los boxes me encontré con todos los muchachos del TC2000 y empezaron a insistir para volver, que había un montón de autos, que quizás había la posibilidad de que se alquilara a un precio bastante económico. Me tiraron la idea de (Claudio) Morel y Marcos Popovich me insistió, también Carlos Vaquero y Gustavo Palloti. Así que lo llamé a Morel, llegamos a un acuerdo y vamos a estar corriendo el 6 y el 7 en Dolores” comentó el piloto que tiene paso en el TC2000 del Atlántico con los modelos VW Carat, VW Gacel y Ford Sierra.

El objetivo de Blanco y de Morel es pasar el fin de semana. “Estar en pista con la categoría que es espectacular y tratar de pasarla bien. Claudio no pensaba quizás correr este año con el auto, se iba a armar para el año que viene, justo surgió esta posibilidad y vamos a tratar de estar” concluyó.