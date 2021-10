Ante la disparada del dólar blue, Guzmán negó una devaluación

El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a negar hoy una eventual devaluación del peso al señalar que “no va a pasar” y dijo que Argentina tiene resiliencia en el frente externo, superávit, reservas y que no debe afrontar pagos con los acreedores privados hasta 2024.

“Hoy la Argentina tiene superávit comercial y hay muchos diciendo que se viene una devaluación. El año pasado decían lo mismo y nosotros decíamos que no, y no pasó. Ahora es lo mismo: decimos que no, y no va pasar”, dijo el funcionario en el marco de una charla en el Centro Cultural Kirchner.

“Tenemos más resiliencia en el frente externo, superávit, reservas y, por la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, ningún pago hasta 2024. ¿Cuál es el problema? El Fondo Monetario. No es que entran al país por un desequilibrio en la balanza de pagos. Ya están en la Argentina. Los trajo (Mauricio) Macri y el problema es porque está el Fondo. Lo que tenemos que hacer es que deje de ser una carga en la balanza de pagos”, indicó.

En cuanto a los avances en las negociaciones con el FMI dijo que “es una falacia pensar que la dimensión técnica del acuerdo con el Fondo está separada de la política”.

Asimismo, dijo que “no existen” internas en el Gobierno en este tema: “Estamos todos en la misma página que es la del conflicto estructural de intereses. Si queremos un acuerdo, el que se tiene que apurar es el FMI”.

El Ministro de Economía también sostuvo que el Fondo financió la campaña electoral de Macri en 2019. “El Fondo no la va a reconocer, Estados Unidos tampoco. El FMI financió la campaña de Macri, ahora los argentinos están pagando la campaña de Macri”, indicó.