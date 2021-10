Berni trató a Aníbal Fernández de "soberbio" y le recordó la derrota electoral

Las diferencias por el accionar del gobierno frente al conflicto mapuche derivó en un feroz enfrentamiento -con chicanas y acusaciones incluidas- entre Aníbal Fernández y Sergio Berni. Todo, a días de la elección legislativa en la que el gobierno debe recuperarse tras la derrota de septiembre.

Las acusaciones cruzadas -que impacta en uno de los temas más sensibles como lo es la inseguridad- tuvo como disparador el conflicto mapuche que tiene como epicentro a la provincia de Río Negro.

Tanto el Presidente, como el ministro de Seguridad de la Nación aseguraron que no era competencia del Gobierno asistir la provincia en términos de inseguridad y eso generó contrapuntos entre la Rosada y la gobernadora Arabela Carreras, quien reclamaba el envío de fuerzas nacionales para manejar la situación.

Fue Berni -ministro de Seguridad de Axel Kicillof- quien cuestionó la postura del gobierno. Dijo que lo que estaba sucediendo eran actos terroristas y que la Nación debía asistir con refuerzos.

Ante esto, Aníbal replicó en duros términos durante una entrevista con C5N: "Cuando uno está hablando de un delito de semejante envergadura, lo que metemos es en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa. No admito eso". "Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni", dijo el ministro nacional. Y esa fue la frase que enfureció al ministro de Kicillof.

"Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el Presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia", escribió Berni en Twitter.

Y apeló al sarcasmo, en una frase que elude al cruce que Fernández tuvo con el dibujante Nik, episodio que significó una contundente reprobación de un ministro que arrancaba su gestión en el gobierno.

"Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro? ¿O le hago un dibujito?".