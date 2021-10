Internan en el Hospital Interzonal a un joven que cayó de más de 5 metros de altura

La persona no es de Mar del Plata. Foto: archivo 0223.

Un joven permanece internado por estas horas en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende de Mar del Plata tras sufrir una caída desde más de cinco metros de altura.

El hombre, de 22 años, fue derivado en la tarde de este miércoles al centro hospitalario de Juan B. Justo al 6500 desde el Centro de Atención Primaria de la Salud Nº2, donde recibió las primeras curaciones de rigor.

Sin embargo, dada la gravedad del cuadro, los profesionales decidieron el traslado al Higa, donde por estas horas permanece en observación, a la espera de una pronta evolución. Por la caída, la persona acusa diferentes politraumatismos en el cuerpo, según pudo confirmar 0223.

Lo que aún no se pudo reconstruir fueron las circunstancias que desataron la grave caída, que habría sido desde aproximadamente cinco metros de altura. "Todavía no hay certezas de donde ocurrió el hecho porque no es una persona de la ciudad", aclararon las fuentes consultadas.