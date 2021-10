A 45 días de la temporada, Mar del Plata no registra casos significativos de variante Delta

A un mes y medio del inicio de la temporada, Mar del Plata registra alrededor de 100 casos activos de coronavirus, una cifra alentadora de cara el verano y que tiene como adicional que no hay casos de variante Delta hasta el momento que generen preocupación, según lo informaron desde el Municipio y que fueron ratificados por un estudio realizado por Zona Sanitaria VIII.

En el informe de vigilancia genómica realizado por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), de un total de 478 muestras de residentes de la región con resultado de secuenciación, el 65% corresponden a variante Gamma (P.1) o también denominada de Manaos, 16% Lambda o Andina (C37), 9% Alpha (B.1.1.7), 3% Delta (B.1.617.2) y el 7% a variantes no VOC/VOI.

"A la fecha se ha detectado la variante Delta en 15 viajeros internacionales que resultaron casos confirmados durante su período de aislamiento, con residencia en la región (1 de Necochea, 1 de Gral. Madariaga, 5 de Tandil y 8 de Gral. Pueyrredón)", señala el informe.

Fuente: Área de Epidemiología de la R.S. VIII, con datos extraídos del SNVS 2.0



En ese marco, la Directora de Salud de General Pueyrredon, Verónica Palmisciano, sostuvo en diálogo con 0223, que “al momento, no tenemos registros de nuevos casos de la variante Delta”, aunque remarcó que “eso no quiere decir que no sigamos tomando las debidas precauciones”.

“Esos estudios no se hacen a todas las personas sino a los viajeros y a algunas otras muestras, que se hacen en el Instituto Malbrán y que tienen un tiempo de demora de unos 20 días. Hasta la actualidad, salvo esos dos viajeros que tuvimos hace unos meses, no tenemos nuevos casos”, aseguró.

La funcionaria de la secretaría de salud explicó que “se chequea diariamente la información del Sisa (Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino) y en General Pueyrredon no hay casos. Aunque eso no quiere decir que no sigamos tomando las debidas precauciones”, señaló.

“La situación sanitaria en General Pueyrredon viene bien hace bastante, incluso con toda la actividad del fin de semana largo de octubre, donde ya pasaron más de 15 días y no ha habido rebrotes. Evidentemente la situación por la vacunación ha sido favorable, los números de casos y la positividad siguen siendo bajos”, dijo Palmisciano.

Sin embargo, para la médica es fundamental que los marplatenses sigan cuidándose. “Toda gripe, dolor de garganta o línea de fiebre, no hay que subestimarla tomando un analgésico ir al trabajo o compartir un mate. Hay que guardarse o irse a testear”, subrayó la funcionaria.