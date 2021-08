Advierten sobre los riesgos de la variante Delta en niños y en personas no vacunadas

La variante Delta del coronavirus genera preocupación debido a que afecta mayormente a las personas que no fueron vacunadas con las dos dosis, entre los que sobresalen los menores de 12 años, que aún no cuentan ni siquiera con la aprobación para el uso de ningún inmunizante.

Luego de observar las experiencias de países como los Estados Unidos, donde creció el número de pacientes de infectados en ese grupo etario, el prestigioso epidemiólogo Gonzalo Corral, explicó a 0223 que aún "no hay un alarma" ante la posibilidad que la variante surgida en la India genere mayor mortalidad pero si aseguró que posee "mayor transmisibilidad" de la enfermedad.

"Lamentablemente los chicos menores de 12 años no tienen por ahora vacunación aprobada y al ser uno de los targets de esta variante, hace que sean diseminadores o propagadores. En realidad el número de internados de menores en los Estados Unidos tiene que ver con la población no vacunada: ellos tienen muchos internados y lo que llama la atención es el número de chicos", analizó el médico.

En ese punto, Corral añadió: "Esto tiene que ver con que al virus le es más fácil infectar a la gente no vacunada. Pero no hay reflejo aún que estas internaciones se transformen en una mayor mortalidad en chicos. Por ahora datos relacionados con la mortalidad en menores no hay. Y tampoco una alarma acerca de que la variante Delta produce mayor mortalidad, pero si mayor transmisibilidad general. El 99% de los muertos (en Estados Unidos) tiene que ver con gente no vacunada. Sabemos que en general los chicos tienen un curso más benigno que los adultos", aseguró.

Esta semana el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, aseguró que en la región del Amba “hay circulación comunitaria de la variante Delta" aunque afirmó que esta cepa "todavía no predomina”.

En ese marco, explicó cómo se encontró el primer contagio de la variante Delta del coronavirus en la jurisdicción sin nexo con viajero. “La persona que se aisló se hizo el PCR y por azar, ya que estábamos haciendo búsqueda activa en zonas de reingreso de turistas, en esa búsqueda se secuenció la muestra y se identificó que era variante Delta, sin nexo con viajeros”, indicó.