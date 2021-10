Quilmes mostró una buena versión y festejó en Junín

Con un muy buen rendimiento colectivo y varios jugadores por encima de los dos dígitos, Quilmes mostró su mejor cara en este arranque de temporada, se recuperó de la derrota ante Villa Mitre de Bahía Blanca y derrotó con autoridad a Del Progreso de General Roca por 78 a 58. Agustín Jara, con 22 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, volvió a ser el jugador más importante del "cervecero".

Las estadísticas completas

https://livestats.dcd.shared.geniussports.com/u/ADC/1997598/bs.html

En todos los rubros ganó Quilmes. Adelante y atrás, todo fue del "tricolor" que no dejó demasiadas dudas, que esperó el momento para quebrarlo, no se desesperó, y en el tercer cuarto encontró el click definitivo para empezar a sellar el triunfo. Antes, el dominio había sido mayor en el juego que en el resultado, porque los rionegrinos se las ingeniaron para no dejarlos escapar. Apenas con las apariciones del marplatense Valentín Burgos en la conducción, Del Progreso pudo lastimar e igual se fue abajo 20 a 17. Los bajos porcentajes del inicio del segundo cuarto favorecieron a los sureños que apostaban a un partido largo y la falta de gol marplatense le impedía cortarse. Del otro lado, Del Progreso no tuvo respuestas y chocó con una buena actuación defensiva del "cervecero" que era el dueño del juego, pero en el tablero se fue al descanso largo con apenas 4 de ventaja: 35-31.

Al regreso del vestuario, pasó lo que venía buscando desde el arranque. Mantuvo la intensidad en su aro y empezó a acertar en el de enfrente, lo que le permitió tomar distancia y jugar con mayor soltura. Algunos tiros externos que entraron le dieron la luz necesaria para ganar ampliamente el parcial y entrar a los 10 finales con casi todo definido: 59-45. Y así fue, porque los rionegrinos se apuraron y equivocaron caminos, porque Quilmes en ningún momento se relajó y siguió defendiendo, anotó cuando fue necesario para sostener la ventaja y estirarla para arribar al cierre con una cómoda victoria por 78 a 58 y, sobre todo, un rendimiento que da confianza para los dos partidos que restan en la Sede Junín, el sábado y domingo frente a Deportivo Viedma y Bahía Basket, respectivamente.