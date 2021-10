River festejó ante Boca y se subió a lo más alto de la tabla

Por quinta vez en el año se veían las caras Boca y River, y por primera vez hubo un ganador en los 90'. En un partido que es difícil analizar, que se desnaturalizó demasiado rápido, el equipo de Marcelo Gallardo sacó provecho de eso, golpeó en momentos justos y después acorraló sin claridad ni contundencia a los de Sebastián Battaglia que se resignaron a no ser goleados. El descuento final de Zambrano, no cambia la superioridad "millonaria" que ganó 2 a 1 pero lo pudo hacer por varios más, con Julián Álvarez como goleador y figura, en la vuelta del público al Monumental, con un aforo (a simple vista) bastante mayor al 50% que estaba permitido por el DNU del Gobierno Nacional. Con este resultado, el local quedó como único puntero, un punto arriba de Talleres de Córdoba que juega el lunes.

La imagen que queda es de un River que fue una aplanadora ante un Boca apático, con bastantes vicios de los últimos años y poco del amor propio que había demostrado desde la llegada de Battaglia al banco de suplentes. La realidad, es que el equipo de Gallardo supo aprovechar la superioridad numérica, manejó la pelota a su antojo y no pasó ningún sobresalto. Pero lejos estuvo de brillar. Necesitó de dos apariciones esplendorosas de Julián Álvarez, que dejó de ser la promesa que va a explotar para convertirse en ese jugador completo, que puede jugar de "9", por las bandas, tirado más atrás, que asomó hace un par de temporadas pero que nunca se había logrado afirmar como titular. Ahora, inamovible y determinante en el "11" del "Muñeco", muestra las cosas que vieron de Real Madrid cuando se lo quisieron llevar con apenas 17 años.

El encuentro, como era de esperarse, comenzó muy estudiado, con los dos más preocupados en no dejar espacios para los jugadores desequilibrantes del rival y después ver qué podían hacer cuando agarraban la pelota. Y en ese contexto, una fuerte falta de Enzo Pérez valió la primera amarilla cuando apenas iban 4'. Rapallini, muy criticado en la previa, avisó que no iba a dejar que el partido se le fuera de las manos. Y cuando no pasaba nada, Marcos Rojo lo probó y el árbitro no lo perdonó. Primero salió a cortar muy lejos del área, llegó tarde, encogió las piernas pero igual derribó a Romero y se ganó la amarilla. Tres minutos después, a los 15', fue con demasiada vehemencia contra Palavecino, en una pelota que no llevaba peligro y Rapallini lo mandó a las duchas demasiado temprano. Todo lo planificado por Boca a la basura, afuera Cardona, adentro Zambrano y a ver qué pasa.

Lo que pasó, fue que el "xeneize" cedió totalmente la iniciativa y se dedicó a cuidarse, mientras que River la movía de un lado al otro sin ideas. Cuando no se puede de manera colectiva, aparecen las individualidades. Y ahí estuvo Julián Álvarez, que a los 24' aprovechó un error de Almendra en la salida, recuperó, se acomodó para la zurda y amagó para adentro, metió un derechazo bárbaro, alto, que cayó como una bala atrás de Rossi que no pudo reaccionar, se tiró de manera poco ortodoxa y la pelota le terminó entrando en el medio del arco. ¡Golazo!

Con la desventaja, Boca no cambió. Quedaba mucho tiempo por delante y sabía que si se regalaba podía sufrir. Entonces trató de hacer el partido lo más largo posible, el local la tenía pero sin profundidad y llegar al descanso sólo un gol abajo fue el objetivo de la visita para tratar de reacomodarse en el vestuario. Sin embargo, en una de las tantas presiones, Rossi rechazó mal y le quedó a Casco, le hicieron el 2 a 1 a Fabra, el lateral llegó al fondo y sacó el centro bajo para que Álvarez le gane a Izquierdoz y toque con categoría contra la base del caño derecho del arquero. Baldazo de agua fría para Boca a los 42' y sensación de partido terminado.

Mucho más cuando Battaglia en el entretiempo agregó más contención en la mitad de la cancha con Rolón y Medina. El planteo "xeneize" fue replegado, cuidando su arco y apostando con pelotazos que, lógicamente, Orsini y Pavón nada pudieron hacer solos, contra toda la defensa rival. River seguía siendo absoluto dominador, pero no generó tantas situaciones como la posesión indicaría. Un mano a mano que Carrascal quiso picar y tapó Rossi, un remate de Simón que se desvió en Rolón y se perdió afuera y una "tijera" de Angileri a una salida de un córner, fue poco para un equipo con más del 70% de posesión. Pero le alcanzó para estar tranquilo y no pasar sobresaltos en ningún momento de la tarde.

Para los últimos 15', Battaglia mandó a Vázquez y Molina, y el juvenil, con muchas ganas, empezó a agarrar la pelota e intentar algo distinto, pero no había forma de llegar. Dos offsides que no fueron pudieron dejar a los delanteros de River cara a cara con el arquero pero el línea levantó (mal) dos veces la bandera. En el cierre, cuando se cumplía el último minuto de adición, Boca ganó un córner, el peruano Carlos Zambrano ganó en el área y metió un cabezazo que encontró una floja respuesta de Armani que cuando reaccionó la pelota ya estaba adentro y fue el descuento. Que vino acompañado por el pitazo final y por el festejo de Gallardo y sus muchachos. River se sacó la espina del 2021 donde no le había podido ganar y había sufrido dos eliminaciones directas por penales, le permitió subirse a lo más alto de tabla de posiciones al menos hasta que juegue Talleres (lunes a las 18 frente a Defensa y Justicia), y sueña con ese título que se le hizo esquivo al ganador ciclo del "Muñeco" en el club, que tiene la deuda local.

Síntesis

River (2): Franco Armani; Milton Casco, Robert Díaz, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Santiago Simón y Nicolás de la Cruz; Agustín Palavecino; Julián Álvarez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios: PT 32' Jorge Carrascal por Romero; ST 13' Benjamín Rollheiser por Palavecino y 36' Matías Suárez y Leonardo Ponzio por Álvarez y Carrascal.

Boca (1): Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Diego González, Jorman Campuzano, Agustín Almendra y Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.

Cambios: PT 19' Carlos Zambrano por Cardona; ST 0' Esteban Rolón y Cristian Medina por González y Almendra, y 30' Aarón Molinas y Luis Vázquez por Pavón y Orsini.

Goles: PT 25' y 42' Álvarez (R); ST 48' Zambrano (B).

Incidencias: PT 15' expulsado Rojo (B).

Árbitro: Fernando Rapallini

Estadio: Monumental.