Caída de Whatsapp: Telegram y otras seis aplicaciones para chatear

La caída de Whatsapp, Facebook e Instagram provocó una crisis, sobre todo para quienes utilizan el servicio de mensajería que obligó a millones de usuarios a evaluar la posibilidad de migrar hacia otra plataforma.

La necesidad de comunicarse se hace más necesario en los trabajos que utilizan el intercambio de información por Whatsapp o aún tienen trabajos a distancia. En ese marco, aparecen varias alternativas que ya tienen varios años pero que pasaban a un segundo plano ante el acaparamiento total de la plataforma que es propiedad de Facebook desde 2014.

La alternativa más conocida es Telegram, que se lanzó en 2013 luego de que los hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov que se ha convertido en la primera opción cada vez que se producen estas caídas masivas.

Siempre relegada al segundo lugar, presenta funciones muy interesantes y que, incluso, aventajan en usabilidad a WhatsApp. En Telegram se pueden crear chats con gente que esté cerca sin necesidad de contar con su número de teléfono, conversaciones con mensajes que se autodestruyen según preferencias, llamadas y la posibilidad de que el usuario se conecte en varios dispositivos a la vez.

Muy parecida a Whatsapp es Line, de origen japonés y con prácticamente las mismas funcionalidades. Tan parecida es que también recopila buena parte de la actividad que registra el usuario en su dispositivo, aunque surgió por causas nobles en 2011, luego de los terremotos que afectaron al país asiático, algo que provocó el colapso total de los servicios de telefonía.

Pocos saben que Line es la responsable de la aparición de los stickers y, en Japón, brinda una buena cantidad de funcionalidades que la hacen algo más que una aplicación de mensajería instantánea: a través de la plataforma se puede desde pagar en tiendas que tengan disponible la opción, hasta pedir taxis y jugar en línea a juegos desarrollados por la empresa.

Una tercera opción es Signal. Esta aplicación permite utilizar SMS (mensajes de texto) o MMS (mensajes con contenido multimedia) convencionales para comunicarse con otros usuarios que no lo tengan instalado. Signal enviará los mensajes a través de la red de datos, por lo que no habrá costos adicionales por esos mensajes ya que es una transferencia de datos. En caso de no contar con conexión a datos, la aplicación enviará los mensajes como SMS o MMS.

Por defecto, Signal enviará los mensajes a través de la red de datos siempre que sea posible. Esto significa que si el usuario envía el mensaje a otro usuario de la aplicación, no hay costos adicionales por dicho mensaje (sólo es una transferencia de datos como cualquier otra). Si la conexión de datos no está disponible, el programa enviará los mensajes vía SMS/MMS.

Es muy parecida a Whatsapp ya que se pueden hacer llamadas y crear grupos, pero la diferencia es que no recaba ningún tipo de información sobre los usuarios que la tienen descargada.

Otro posible es Allo, el servicio de mensajería de Google que permite enviar mensajes privados o grupales, documentos y añadir stickers a las conversaciones. También cuenta con una opción para tener chats de incógnito que se borran automáticamente, tal como ocurre en Telegram o Snapchat. Uno de los aspectos más interesante es la integración con el asistente virtual Google Assistant que puede ofrecer sugerencias y recomendaciones dentro de la conversación.

A su vez, existe WeChat, es la aplicación más utilizada en China y zonas aledañas. Para abrir la cuenta hay que ingresar nombre y número de teléfono. Permite el tipo de mensajes con adjuntos y la posibilidad de realizar pagos.

Hangouts no tiene la popularidad de otras aplicaciones pero lo cierto es que ofrece los mismos servicios que otros servicios de mensajería. Desde allí es posible iniciar chats privados o grupales, enviar adjuntos, añadir stickers y realizar videollamadas.

Por último, Viber permite el intercambio de mensajes y llamados, además de la posibilidad de generar chats ocultos, es decir conversaciones que no figuran en la pantalla de mensajería. Permite crear chats grupales de hasta 250 personas y borrar audios o textos luego de haber sido enviados, como la opción revocar que se incorporaría a WhatsApp.