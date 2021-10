Video: la madre le enseña a robar a su pequeña hija en un supermercado

Los dueños de un minimercado del barrio Cerrito Sur están asediados por los hurtos de una mujer, que usando a su pequeña hija, se lleva mercadería a diario sin pagar.

Este hecho fue captado este martes por las cámara de seguridad del local de Fortunato de la Plaza y José Hernández, donde se puede observar como una mujer le indica a su pequeña hija qué productos tiene que hurtar.

“Esta mujer viene 3 o 4 veces al día con su hija, porque vive a 30 metros del local. Y ayer justo la vio la chica de la verdulería: primero manotea un chocolate y luego una caja de 12 hamburguesas Paty, se las lleva en la mano y sale corriendo”, contó a 0223, Fabrizio, propietario del minimercado.

Ante esta situación, el hombre fue a hablar con la vecina, que no se hizo cargo de la situación. “Me dio mil excusas y me terminó dando 400 pesos. La verdad que es triste como la tiene entrenada para robar. Eso le está enseñando a una nena que debe tener unos 6 años. Y no es por necesidad, porque vemos que no tienen grandes necesidades”, lamentó el comerciante.

“Este tipo de robos hormiga nos está fundiendo, no solo por la chiquita, sino que es general. El otro día se nos llevaron 2 whiskies Jack Daniels que valen 6.500 pesos cada uno. Nosotros tenemos este negocio familiar y le metemos un montón de horas para tener una diferencia, que esta gente se la lleva en unos segundos. Da mucha bronca”, completó el comerciante.