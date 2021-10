Solá criticó a Alberto Fernández por echarlo del gobierno: "No fue lo apropiado"

Felipe Solá rompió el silencio tras su salida de la Cancillería y cuestionó a Alberto Fernández por la forma en la que lo echó del gobierno. "La forma en que recibí la noticia, que fue un llamado de Cafiero, me pareció que no era la apropiada por una cantidad de razones y se lo hice saber al Presidente", afirmó el ex canciller.

Solá se había mantenido en silencio tras su sorpresiva salida del gobierno pero había hecho trascender su bronca con el presidente porque lo echaron por teléfono mientras viajaba a una cumbre de la Celac en México. "Yo pensé que la Cancillería funcionaba muy bien, no lo imaginé", dijo.

"Con Cafiero fue por WhatsApp. Yo estaba en un avión en El Salvador", contó sobre cómo le avisaron de que ya no era ministro. "Le pedí que no anunciaran la noticia así no quedaba desapoderado en México, pero la necesidad de anunciar el gabinete era muy grande, y me contestó que los tiempos eran distintos y que lamentaba mucho que así fuera", agregó en un entrevista con CNN Radio.

El ex gobernador bonaerense contó que no volvió a hablar con Alberto Fernández tras su despido. "Uno habla con el presidente cuando lo llaman. No volví a hablar, no me llamó", lamentó.

Solá contó además que durante sus días como canciller en muchas ocasiones le costó hablar con el Presidente para conocer su posición sobre temas trascendentales para la política exterior.

El ex canciller también consideró que "en Venezuela hay una democracia que no es completa, pero para demostrar eso tiene que haber elecciones libres y más democracia y tiene que haber una oposición que se presente".

"El Presidente ha opinado varias veces en este sentido y la vicepresidenta Cristina Kirchner ha hecho pocas declaraciones o ninguna sobre Venezuela porque sabe que no es lo mismo esta Venezuela que la que conoció como Presidenta", agregó.

Finalmente, Felipe se refirió a su reemplazante en el cargo, Santiago Cafiero, y las críticas que recibió por no tener experiencia para el cargo. "Lo que tenga de inexperiencia lo puede solucionar con su cercanía con el Presidente, eso es muy importante. En política exterior se toman decisiones que impactan a todos los argentinos y hay que ser coherentes con lo que piensa el Presidente. Ahí Cafiero tiene una ventaja, tiene otras desventajas de la inexperiencia en la política y en lo diplomático", opinó.