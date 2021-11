Ladrón de buen paladar: roba botellas de Jagermeister, Amarula y gin importado

Un autoservicio de la zona de Edison y Fortunato de la Plaza sufre grandes pérdidas diarias por el robo de un mechero, que sigilosamente se lleva botellas de licores importados de gran valor comercial entre sus prendas.

En un video enviado a la redacción de 0223, se puede observar como un corpulento hombre toma botellas frente a las cámaras de seguridad y las esconde dentro de sus pantalones. “Le encanta llevarse licores importados y esta vez se llevó una botella marca Jagermeister que cuesta $3.400 y 2 licores Amarula, que salen $2250 cada una, contaron desde el comercio.

Desde el autoservicio contaron que al no poseer personal de seguridad y al estar trabajando, el robo recién es percibido cuando notan que hay un faltante importante de caja. “Lamentablemente no es la primera vez que lo hace, porque otras veces se robó Fernet Branca o gin importado. Y siempre lo espera un Fiat Uno de los modelos viejos color rojo. Esperamos que no venga más”, señaló el comerciante.