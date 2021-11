Una marplatense se convirtió en la primera relatora de básquet en habla hispana en el mundo

La idea surgió casi por casualidad: una convocatoria para participar del reality “Relatoras Argentinas” (TV pública) le dio curiosidad y envió un video con el relato de un partido de fútbol. Aunque lo hizo sin ningún tipo de expectativas, quedó seleccionada como suplente de las 16 postulantes. Al final, si bien no participó del programa, en la cabeza ya había quedado instalada la posibilidad de dar un paso más en su carrera y no demoró en concretarlo. Así fue como la periodista y locutora marplatense Florencia Cordero (43) se convirtió en la primera relatora de básquet de habla hispana en el mundo.

En los últimos veinte años, Florencia viajó por el mundo para cubrir cinco mundiales de básquet y los Juegos Olímpicos de Beijing, Londres, Río y Tokio, entre otros eventos deportivos. Referencia del básquet en el mundo del periodismo deportivo local, debutó a mediados de este año como relatora de los tres partidos que disputó el plantel femenino de Peñarol en el Torneo Federal Femenino, que se transmitieron por streaming a través del canal oficial de Youtube de la Confederación Argentina de Básquet. “Salté sin red a una aventura nueva”, consideró al analizar la experiencia.

Desde sus comienzos, Florencia Cordero (43) cubrió cientos de partidos básquet en torneos locales, nacionales e internacionales.

Avanzar en un ambiente que históricamente perteneció a los hombres no la intimidó. Por el contrario, se preparó, pidió consejos a otros relatores y tomó el desafío. “Hablé con mi referente entre los relatores de básquet del mundo en habla hispana, Álvaro Martín, un puertorriqueño que relata la NBA y con quien me siento muy identificada por su manera de narrar, además de que es un amigo al que conocí por haber ido a tantos torneos internacionales. Me impulsó, me inspiró para que lo hiciera y me dijo que era lo que se venía en latinoamérica: que la mujer se anime por fin a relatar partidos”, contó en diálogo con 0223.

La periodista aseguró que “no existe ninguna mujer de habla hispana que haya relatado partidos de básquet”, más allá de sí realizan comentarios o cubran campo de juego, que, de hecho, fue su posición natural desde que comenzó a trabajar. “Relatar jugada por jugada, llevar adelante un partido completo, sólo lo había visto en Minnesota, en donde Meghan McPeak transmite los partidos de la WNBA. También hay otra relatora de Puerto Rico, Natalia Meléndez, contratada por Fiba para realizar la transmisión oficial de los torneos femeninos de selecciones, pero en inglés”, señaló al explicar por qué su antecedente implica una apertura para que otras mujeres a las que les interese alcanzar ese puesto se atrevan a hacerlo.

“La experiencia fue bastante movilizante, pese a que llevo muchos años cubriendo básquet, tengo conocimiento; muchas transmisiones encima y también soy locutora, por lo que tampoco iba a tener problemas de voz o de aire. Fue simplemente juntar todas las herramientas y habilidades que había desarrollado para ponerlas al servicio de un rol nuevo, no sin tener en claro que, como toda cosa que se comienza, puede no ser perfecta. La premisa fue entender que iba a cometer errores y que tenía que saber convivir con eso; que me tenía que divertir para encarar dos horas de narración de un partido, sea bueno o malo el desarrollo; y también estar lista para la mirada de los otros”, agregó.

Sobre esto último, la mirada de los otros, Florencia afirmó estar acostumbrada a lidiar con ella. “Es lo que me pasó toda la vida como periodista deportiva, sobre todo al comienzo. Parece raro que una mujer se dedique al fútbol, al deporte… Pero salté sin red a una aventura nueva y estoy feliz de haberlo hecho”, sentenció.