Once Unidos se quedó con el Regional "C"

El festejo de Once Unidos con su gente, en el primer título de la primera división albiverde. (Fotos: Prensa Once Unidos)

El fin de semana quedará guardado en la memoria de todo Once Unidos, porque el equipo femenino de Primera División consiguió su primer título en hockey al derrotar a Del Valle de Necochea por 4 a 3 en los "shoot outs" (igualaron 1 a 1 en los 60' reglamentarios)y alzarse con el Torneo Regional "C".

Una definición del Regional “C” muy pareja, que en los 60 minutos reglamentarios terminaron en tablas por 1-1. El primer cuarto con mucha paridad en el juego, Del Valle tuvo dos córners cortos pero que no pudo concretar, por su parte las dirigidas por Matías Latcherre les costó abrir la cancha y no pudieron lograr llegadas claras y finalizar el primer cuarto 0-0.

El entrenador es lanzado por el aire por sus jugadores e hinchas del club.

En el segundo cuarto las chicas de Once comenzarían a llegar con mas claridad, tuvieron su primer córner corto del partido, sin embargo las necochenses lograron ponerse 1-0. El resultado no desanimó a las albivrdes que contrarrestaron con una seguidilla de claros remates al arco pero que no podrían emparejar el tanteador.

Llegaría el tercer cuarto y el empate de Once tras el remate de Denisse Del Mónaco luego de un córner corto. Tras este gol el conjunto albiverde comenzaría a imponerse en el partido teniendo mayor control de la bocha y evitando que Del Valle pueda ingresar al área. Los últimos quince minutos continuarían de la misma manera y cerrando los últimos tres minutos en el área del plantel de Necochea.

Agustina Gambarte, con 6 goles, fue goleadora del torneo.

La ventaja de la serie de cinco penales inició para Once, con gol de Denisse y luego atajó Luciana Ceccarelli, para que la ilusión del primer título para el club se empezara a sentir. Lucia Grieco falló en su ejecución y Del Valle puso el 1 a 1. Shellsian marcó la ventaja pero las necochenses igualaron en dos. El cuarto turno estuvo cargado de dramatismo, la capitana Candela Gersini no pudo convertir y apareció Ceccarelli para mantener todo en tablas. En el quinto, María Calvi marcó para las albiverdes y Soriano anotó el 3 a 3. Llegaron al uno y uno, y ahora empezaron las necochenses. Luciana Ceccarelli volvió a decir presente y la juvenil Denisse Del Mónaco puso el 4 a 3 definitivo que desató la locura y el festejo de Once Unidos.