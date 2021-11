El reproche de Icardi a Wanda: "Yo te banqué con Maxi López"

“¡Dejate de jorobar! Yo te banqué con Maxi López en todo el escándalo y ahí estuve firme. Me banqué mentir por vos y vos no me estás bancando en esta”, le habría reprochado Mauro Icardi, el delantero del PSG, a Wanda Nara durante una discusión mientras definen su situación marital.

Evelyn Von Brocke, panelista del programa Instrusos, filtró parte de una discusión que mantuvo el futbolista con la empresaria en el marco de la crisis que ataviesan hace semanas, después de que apareciera Eugenia "La China" Suárez como tercera en discordia del matrimonio.

¿Qué fue lo que sucedió? “Hubo discusión y pase de factura de Icardi hacia Wanda”, sostuvo la panelista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y reprodujo las palabras que el jugador del PSG le habría dicho a su esposa haciéndole un reclamo del pasado, en referencia a su separación con Maxi López, el padre de sus tres hijos mayores, con quien terminó su relación en noviembre de 2013.

Icardi también le reprochó que haya realizado declaraciones públicas. Si bien Wanda no habló de manera directa -sí lo hará con Susana Giménez, quien llega el 18 de noviembre a grabar una entrevista especial con ella para Telefe- se comunicó con Yanina Latorre, quien por estos días se convirtió en su suerte de portavoz.

En tanto, si bien Mauro Icardi es quien le reclama a Wanda Nara haber sido ella quien filtró algunos detalles de su encuentro con la ex Casi Ángeles en París, fue la propia Yanina Latorre quien se encargó de aclararle que la información le llegó por otro lado. Fue durante una conversación entre el matrimonio y la panelista de Los ángeles de la mañana.

“La data que conté es absolutamente real. A Wanda y Mauro les preocupó porque solo lo sabían cuatro personas: la China, Wanda, Mauro y Jakob. Cinco conmigo. Es decir, que uno de ellos tiene que haber hablado”, contó en LAM y agregó que su fuente fue un petisero, es decir, un hombre que proviene del ambiente del polo, deporte practican tanto Icardi como su cuñado, el marido de Zaira Nara y cómplice de aquel encuentro: por caso, se quedó esperándolo en el auto, afuera del hotel.

Además, reveló que durante la conversación -que tuvo lugar el lunes a última hora de la tarde y duró dos horas- la pareja se peleaba y ella terminó oficiando de psicóloga. “Él quería saber quién era la fuente. Le reprochaba a Wanda que me había contado todo a mí. Y ella me contó mucho, pero no lo del petisero”.