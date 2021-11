La China Suarez confirmó el encuentro con Icardi: "Sí, estuve con tu marido"

El escándalo de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi parece no tener fin. En las últimas horas se supo que la actriz le confirmó a la botinera en encuentro con el futbolista, en un llamado realizado por la rubia.

Según informó Paula Varela en Intrusos, el encuentro presencial entre la actriz de 29 años y el deportista se hizo efectiva en París el fin de semana en el que Wanda viajó con su hermana Zaira a Italia.

Lo cierto es que, una vez que la empresaria se enteró de que esta "cita" existió llamó a la China Suárez para enfrentarla. "Después de tener una fuerte discusión con Mauro, Wanda llamó a la China Suárez", contó la periodista.

Tras esta revelación, la panelista contó con lujo de detalles qué le habría dicho la ex de Benjamín Vicuña a Wanda Nara. "Wanda le dice 'ya vi el teléfono de mi marido, sé todo, que se vieron. Hablé con él y me dijo que sí. ¿Se encontraron?'", preguntó Nara.

"La China le contesta 'sí, la verdad que sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente'. Ella le dice 'pero quédate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró'. Estuvieron, intentaron, y no pudo", reveló la periodista de Intrusos.

Antes de esta información, Yanina Latorre reveló más datos sobre la noche de amor que habrían pasado China Suárez y Mauro Icardi antes de que Wanda Nara se entere. "Me contaron que cuando se encontraron en el lujoso hotel de París, la China Suárez y Mauro sólo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada", dijo la panelista de LAM.