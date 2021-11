Buscan a un hombre que salió de su casa a hacer las compras y no volvió

Una familia marplatense busca desesperadamente a Manuel "Tany" González, un hombre de 53 años que desde hace alrededor de 24 horas no se sabe nada de él, cuando salió de su casa en el barrio Jorge Newbery en bicicleta.

“A él no le gusta salir y cuando lo hace es para hacer las compras y vuelve. Y esto sucedió ayer miércoles cerca de las 10.30, cuando no había nadie en la casa. Dejó el celular, el documento y no volvió más. Es la primera vez que sucede y no sabemos qué le pudo haber pasado”, lamentó en diálogo con 0223, su hijo Juan Manuel.

Manuel González vestía una campera azul al momento de su desaparición.

Lo único que se sabe es que Manuel tiene que andar en una bicicleta playera azul y blanca, una campera azul, zapatillas y pantalón marrón.

Así vestía Manuel al momento de su desaparición.

Cualquier persona que tenga un dato que pueda ayudar para dar con su paradero, favor de comunicarse con su familia al +54 9 223 596-2542 o al 911.